Werkschließung der Zementfabrik in Retznei 1935

Schreiben des Arbeitsamtes Leibnitz:

Arbeitsamt Leibnitz

Telephon Nr. 80

An das Gemeindeamt

E H R E N H A U S E N

Unser Zeichen: Cr./J. Tag: 15.11.1935

Betrifft: Einstellung des Betriebes in Retznei.

Mit der Perlmooser Zementfabrik A. G. Retznei, wurde wegen Übernahme der morgen zu entlassenden Arbeiter in die Unterstützung vereinbart, dass die Aufnahme dieser Arbeiter gemeinsam Donnerstag den 21. Dz. Vormittag in der Zeit von 8 – 12 Uhr in der Kanzlei der Markgemeinde Ehrenhausen erfolgt, um einerseits eine einheitliche Durchführung zu erreichen, andererseits den Arbeitern, für welche Ehrenhausen ausgesprochen zentral liegt, den weiten Weg nach Leibnitz zu ersparen.

Die Aufnahme wird in der Form erfolgen, dass ein Beamter des Arbeitsamtes Leibnitz am festgesetzten Tag einen Amtstag bei dem Gemeindeamt Ehrenhausen abhält.

Es wurde der Fabrik in Retznei eine Anzahl von Auskunftsbögen übermittelt, welche an die Arbeiter ausgegeben werden, so dass eine rasche Durchführung gewährleistet erscheint.

Das gef. Amt ersucht, hievon gefl. Kenntnis zu nehmen und die entsprechenden Weisungen erteilen zu wollen.

Stempelabdruck: Arbeitsamt Leibnitz.

Unterschrift unleserlich.