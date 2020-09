Auf dem Weg zum Berufssoldaten in der Erzherzog Johann-Kaserne Straß

Vor wenigen Tagen rückten 80 junge motivierte Damen und Herren zur Kaderanwärterausbildung 1 in die Erzherzog Johann-Kaserne nach Straß ein.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Offizier oder Unteroffizier beim Österreichischen Bundesheer zu werden. Nach zahlreichen Belehrungen, dem intensiven Kennenlernen der Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände, fordernden Sporteinheiten und dem ersten Exerzieren am Kasernenhof empfingen die jungen Rekruten zu Wochenbeginn voller Ehrfurcht aber auch mit Stolz im feierlichen Rahmen ihr Sturmgewehr. "Die intensive Ausbildung an der Waffe rührt nicht daher, dass wir sie so oft einsetzen, sondern daher, dass die Konsequenzen eines Waffengebrauchs irreversibel sind. Sollte es die Situation jedoch verlangen, muss die Handhabung perfekt und die Waffe voll einsatzbereit sein", betont Kompaniekommandant Hauptmann Volker P. bei der Übergabe. Dieser Augenblick und die damit verbundene Verantwortung wird sicher jedem Soldaten in Erinnerung bleiben.