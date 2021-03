Heike Krenn aus Arnfels bringt mit "Mawiba" ein völlig neues Tanzkonzept für Mamas mit Baby in die Region.

Es ist unbestritten: Tanzen löst Glücksgefühle aus und hält bis ins Alter fit. Ganz neu in der Südsteiermark ist das Angebot von Heike Krenn aus Arnfels, die mit dem Tanzkonzept "Mawiba" die ganze Familie zum Mitmachen einlädt. "Es handelt sich dabei speziell um Tanzübungen mit sanftem Beckenbodentraining für Mamas und Babys, aber natürlich sind alle Familienmitglieder herzlich willkommmen", lädt die dreifache Mutter und zertifizierte "Mawiba"-Trainerin zum aktiven Mitmachen ein.

Fit nach der Geburt

Bis Gruppenkurse aufgrund der Corona-Pandemie wieder möglich sind, bietet Heike Krenn für alle, denen nun schon die Decke auf den Kopf fällt, gemütliches Online-Training an. "Zum Mitmachen ist nur ein Handy notwendig. Geeignet ist 'Mawiba' für alle Mamas mit Baby in der Trage oder im Tragetuch, für Schwangere, die gerne fit bleiben möchten, und generell für Frauen jeden Alters die etwas Gutes für ihren Beckenboden tun möchten", so Krenn. Geplant sind, wenn es die Zeit wieder zulässt, auch Live-Kurse über das Eltern-Kind-Zentrum im Römerdorf in Wagna.

Heike Krenn:

"Für alle, denen nun zu Hause schon die Decke auf den Kopf fällt, die fit bleiben und/oder etwas Abwechslung suchen, passt dieses neue Online Training perfekt."

Donnerstag ist Tanz-Tag

Auf alle Teilnehmer warten abwechslungsreiche Choreografien, welche Spaß machen, den Beckenboden sanft trainieren, die Körperhaltung verbessern und den Fitness-Level steigern können.

Getanzt wird jeden Donnerstag. Die nächste Schnupperstunde findet am am 25. März in der Zeit von 9 bis 10 Uhr online via Zoom statt. Eine Anmeldung ist erforderlich, um den Zugangscode zu bekommen, Tel.: 0664/75013849 oder hkrenn@mawibatrainer.com möglich.

