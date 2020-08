An- und abgesagte Veranstaltungen wirken auf Marktfahrer existentiell aus. Die Konsumenten nutzen die Gelegenheit, aus einem großen Angebot wählen zu können. Ein Warenhaus ,wie Kastner & Öhler, existierte noch nicht.

An den Marktständen kam selten Bier, Wein überhaupt nicht, zum Ausschank. Als Getränk dominierte der Met, süßer für Frauen und Kinder, starker für Männer.

Anlass zu Marktfahrten sind Feste, wie Kirchtage, religiöse Feste, Brauchtumsveranstaltungen und ganz besonders die vielen Marienfeste, wie:

1. Jänner, das Fest der Gottesmutter unter deren Schutz das Jahr gestellt wird,

2. Februar Mariä Lichtmess,

25. März Mariä Verkündigung,

2. Juli Mariä Heimsuchung

15. August Mariä Himmelfahrt

8. September Mariä Geburt

12. September Mariä Namen (gefeiert seit 1683)

8. Dezember Mariä Empfängnis

Das Schutzengelfest feiert die Kirche in Heimschuh, auf Grund des Kirchenpatrons.

Besonders gut besucht ist das Fest am Frauenberg im Bezirk Leibnitz, wo sich am 15. August Wallfahrer aus der Umgebung einfinden, wobei zugleich die Marktstände sich von präsumtiven Käuferinnen und Käufern kaum retten können. Der Besuch solcher Veranstaltungen gehört wegen der sozialen Kontaktmöglichkeiten zu den fixen Terminen im Jahresablauf.

Für 2020 ist das Fest wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Allerdings nicht zum ersten Mal.

Im Zeitabschnitt von 1848 bis 1906 konnten verschiedene Märkte im Bezirk Leibnitz nicht stattfinden, oder wurden kurzfristig verboten:

Im Jahr 1858:

Der Markt vom 20. Februar 1858 in Leibnitz wurde wegen schlechten Wetters abgesagt.

Im Jahr 1872:

Der Markt vom 25. März 1872 am Frauenberg bei Leibnitz wurde wegen des seit vier Wochen schon anhaltenden Schneegestöbers abgesagt.

Jahr 1879:

Folgende Märkte wurden 1879 wegen der grassierenden Viehseuche verboten:

29. Oktober in Gleinstätten,

11. November Martini-Markt in Leibnitz,

18. November in Gamlitz,

18. November in Ehrenhausen,

6. Dezember in St. Nikolai im Sausal.

Jahr 1882:

Folgende Märkte wurden 1879 wegen der grassierenden Blattern-Infektion verboten:

5. und 6. März am Frauenberg bei Leibnitz,

25. April in Klein.

Jahr 1883:

Am 25. März wurde der Frauentag in Frauenberg wegen schlechten Wetters nicht abgehalten.

Jahr 1885:

26. Jänner wurde wegen viel Schnee der Markt in Gleinstätten nicht abgehalten,

Am 25. März war der Frauentag in Frauenberg wegen der großen Schneemenge nicht erreichbar,

Jahr 1904:

Am 2. Juni fanden wegen stärker Regenfälle keine Fronleichnamsprozessionen statt.

Wer sich für dieses Thema für die Zeit nach 1906 interessiert, sollte sich auf das zuständige Referat der Stadtverwaltung Leibnitz begeben. Eine Weiterführung dieser Aufzeichnungen in einem Beitrag wäre nicht mehr unterhaltend.