Am 15. August fand die inzwischen schon traditionell gewordene „Bergmesse bei der Pauluskapelle“ auf der Weinebene statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von Martin Povoden, Bezirksleiter der Berg- und Naturwacht Deutschlandsberg und Johann Kreuzer vom ÖAV Deutschlandsberg.

DEUTSCHLANDSBERG. LEIBNITZ. Die heilige Messe zelebrierten Pfarrer Anton Lierzer und Kaplan Roman Kriebernegg in Anwesenheit dutzender Gläubiger, darunter Berg- und NaturwächterInnen aus den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz, allen voran die Landesvorstandsmitglieder Sigrid Utri und Raphael Narrath.

Musikalisch wurde die Veranstaltung von der Jagdhornbläsergruppe Bad Schwanberg, unter der Leitung von Hans-Jürgen Lukas begleitet.

Neben naturschutzrechtlichen Aufgaben widmet sich die Steiermärkische Berg- und Naturwacht auch der Pflege und Erhaltung von volkskulturelle Einrichtungen und Bräuchen.

„Belebt werden soll in unserer Region der alte Brauch der Kräutersegnung am Fest Mariä Himmelfahrt. Ein Brauch, der Kräutern und Gewürzen eine besondere Kraft verleihen soll und seit rund 1000 Jahren überliefert ist. Je nach Region wird eine bestimmte Zahl verschiedener heilender Kräuter für die Segnung gesammelt und zusammengebunden. Meist sind es sieben – als alte heilige Zahl – oder neun – für drei mal drei. Typische Kräuter, die in den Strauß gebunden werden sind Johanniskraut, Wermut, Beifuß, Schafgarbe, Königskerze, Kamille, Thymian, Baldrian, Eisenkraut und verschiedene Getreidesorten.

Lange Tradition

Die gesegneten Kräuterbuschen werden zu Hause meist im "Herrgottswinkel" aufgehängt oder zum Kreuz gesteckt und sind für jene, die sich diesen Glauben bewahrt haben, ein Versprechen für Fruchtbarkeit, aber auch Schutz vor Krankheit und Blitzschlag. Besondere Heilkraft soll ein Tee aus den gesegneten Kräutern haben und krankem Vieh werden die gesegneten Kräuter ins Futter gemischt“, so Martin Povoden.