Berührendes Paldauer-Weihnachtskonzert in St. Veit am Vogau

Rund 600 Gäste lauschten ergriffen dem Weihnachtskonzert der schon legendären Paldauer Musiker in der vollbesetzten barocken Pfarrkirche St. Veit am Vogau.



ST. VEIT AM VOGAU. Man wolle „das Weihnachtsfest mit Respekt und sorgfältig ausgewählten Liedern auf die Bühne bringen“, betonte eingangs Franz Griesbacher als Leiter der sechsköpfigen und seit 50 Jahren bestehenden Musikergruppe „Die Paldauer“ vor dem Hochaltar, wo die Musiker Aufstellung genommen hatten. Und tatsächlich legten sie in ihren berührenden musikalischen und gesanglichen Darbietungen immer wieder ein Bekenntnis zu den religiösen Inhalten des Weihnachtsfestes ab. Ebenso Griesbacher in seinen von ihm gelesenen Texten, etwa in dem, wo für ihn als Mann der Respekt vor einer Frau als Mutter „ins Unermessliche wächst“. Und mit auf den Weg gebend: „Es bleibt nur das, was wir aus Liebe tun, alles andere wird zur Asche“, sangen die engagierten Musiker. Und absichtlich sangen sie nicht „Stille Nacht“, denn so Griesbacher, dieses Lied solle den Feiern in den Familien vorbehalten sein. Dafür sangen sie das auch ergreifende „Du großer Herrscher Du, wie groß bist Du!“

Eingeladen und organisiert hatte die Spitzenveranstaltung die Ortsgruppe des Steirischen Seniorenbundes St. Veit am Vogau mit Obfrau Waltraud Straßberger, kräftig unterstützt von ihrem Team, dem sich an diesem Abend weitere Helfer etwa bei der Einweisung des Publikums, angeschlossen hatten.

Als kleine Anerkennung mit Dank an die Künstler überreichte Bürgermeister Gerhard Rohrer an Griesbacher zwei Bücher und Obfrau Straßberger stellte sich mit Weinpräsenten für alle Musiker ein. Und auch Pfarrer Robert Strohmaier dankte für das beeindruckende Musikereignis in der Kirche.​