Über die Funktion des Weinberghüters zur Zeit der Traubenlese geht weit zurück; entsprechend wirr ist die Vorstellung von dessen Amtshandlung. Dieser Bericht ist der Versuch, den guten Erzählern, eine fundierte Recherche über dieses Thema als Alternative anzubieten.

Bis in das 16. Jahrhundert zurück reichen die Geräte und Waffen der Weinberghüter. Obwohl das Betretungsverbot für Weinrieden öffentlich angeschlagen war, rechtfertigten sich Diebe mit der mangelnden Fähigkeit des Lesens. Deshalb stellte die Behörden zur Zeit der Traubenreife in den Weinbergen Hüterzeichen auf. Standen diese gelben Strohzeichen über den Weingärten, dann durfte niemand mehr, außer dem Besitzer und dem Hüter den Weinberg betreten. In Südtirol warnte ein Schild mit zwei Händen, die sogenannten „Saltner Protzn“, die Traubendiebe. Der Klapotetz war als Hüterzeichen besonders geeignet, den er warnte sogar akustisch.

Die auf Stangen gebundenen Buschen als Zeichen der Amtsgewalt der Weinberghüter beschreibt auch der Dichter Rückert:

„pfandwische zwar sind aufgesteckt,

und weinbergshüter pfeifen;

von denen wird der dieb geschreckt,

denn diese werden greifen.

Aus Lembach bei Marburg berichtet die Marburger Zeitung am 1. September 1862, dass schon seit 14 Tagen aus den nahen Weinbergen der Klang des Klopotec zu hören ist, ein Zeichen für den nahenden Herbst und das Reifen der Trauben. Sobald aus den Weinbergen diese Töne erschallen, ist das für die Touristen eine Warnung. Es ist nicht mehr ratsam, ohne besondere Bewilligung oder ohne persönlichen Schutz von Seite des Besitzers oder Verwalters, einen hiesigen Weingarten zu besteigen, da man sonst beim Anblick der herrlichen Trauben und der ebenso herrlichen Aussicht im Falle der Begegnung mit dem Weingartenhüter sehr leicht um seinen Hut kommen könnte. Das Aufsetzen des Klopotec in einem Weingarten ist gewöhnlich das hör- und sichtbare Zeichen, dass die Trauben bereits dem Schutz des Hüters anvertraut seien. Die Zugänge zu den Weingärten wurden zur Traubenzeit mit Gestrüpp und Ästen zugelegt (verschlagen). Diese Vorsichtsmaßnahme sollte in erster Linie das Eindringen von Wild in die Weingärten erschweren. Als Unterstand für die Weinberghüter dienten sogenannte Hüter-Hütten. Hier konnten sie wettergeschützt bei Tag und Nacht die Trauben bewachen und auch ausruhen.

Als Zeichen seines Amtsantrittes stellte der Weinberghüter am erhabensten Punkt seines Hutbezirkes eine hohe, mit zwei Bündeln Weinlaub geschmückte Stange und daneben eine große Windklapper auf, die auf den Bergen ihr telegrafisches Klangspiel begann, dessen Refrain bedeutete, dass die Beeren der Reife und die Stare und Spatzen den Trauben sich näherten. Die Slowenen bezeichneten dieses Gerät als den „Klopotec“. Diese Kuriosität kann als akustisches Warnsignal für steirische Traubendiebe gelten, welche die schriftlichen Verbote nicht lesen konnten. Das Windrad, das in steirischen Grenzgebiet auch Klapotez (vom slowenischen Wort klopotati = klappern) genannt wird, dürfte aus den Weinbaugebieten Kroatiens und Slawoniens ins Steirische herübergekommen sein. Die Grazer Zeitung schreibt am 19. August 1855: „Am 15. d. M. fanden sich auch heuer schon hie und da reife Trauben, namentlich in Obstall die des blauen Burgunders, und die Klopotec beginnen auf den Bergen ihr telegrafisches Klangspiel, dessen Refrain bedeutet, dass die Beeren der Reife und Sperlinge und Stare den Trauben sich nähern.“

Die akustische Warnung vor anfliegenden Vogelschwärmen war für den Weinhüter das Signal, mit allen Mitteln Lärm zu erzeugen, damit die gefiederten Räuber erschreckt weiterflogen, statt auf den Weinstöcken zu landen und diese binnen kurzer Zeit leer zu fressen. Die Lärmkulisse allein bleibt wirkungslos, wenn der Wind das Geräusch verlagert oder plötzlich Windstille eintritt. Vögel suchen entweder in den Morgenstunden oder am Abend nach reifen Weintrauben. Die Windmühlen liefen stellenweise auch zur Nachtzeit, wie 1861 in Wettmannstätten, als Warnung für Diebe, dass die Weinberge rund um die Uhr bewacht werden.

Aus der Geschichte des Beerenhütens:

Schon die Weingebirgsordnung von 1588 kannte die Tätigkeit des Beerhütens. Gegen Diebe schützte man sich durch die Bestellung einer „Weingartenpolizei“. Jährlich um Bartholomä (24. August) etliche vertrauenswürdige, durchtrainierte junge Männer, wie wir sie heute als Türsteher vor Nachtlokalen kennen, zur Beaufsichtigung der Ernte als Weingartenhüter angestellt. Sie waren aus den Feldhütern hervorgegangen. In manchen Orten betreute der Feldhüter die Weingärten mit.

Im Jahre 1609 wurde in Ehrenhausen schon ein Feldhüter besoldet. Die Bestellung eines Feldhüters am 3. März 1769 wird aus der Stadt Hartberg überliefert. 1906 bestellt die Sparkasse Fürstenfeld die Gemeindediener Techt und Petrowitsch für die Wald- und Weingartenaufsicht ihrer Liegenschaften.

Flurwächter verhinderten nicht nur Diebstähle, sie bewahrten manchmal die Bevölkerung auch vor der Pest. In Seibersdorf war es der fromme Feldhüter, der durch sein Beten bewirkte, dass die Pest, die auf einem zweirädrigen Karren einhergefahren kam, wieder umkehrte. Als 1670 „der Pest“ von Labuttendorf her gegen Neudorf wanderte, fragte er den Feldhüter dieses Dorfes um den Weg dahin, dieser ließ ihn aber nicht hinein, sondern wies ihn seitwärts ab, da kam er dann nach Lipsch.

Als Zeichen seines Amtsantrittes stellte der Weinberghüter am erhabensten Punkt seines Hutbezirkes eine hohe, mit zwei Bündeln Weinlaub geschmückte Stange und daneben eine große Windklapper auf. Diese Kuriosität kann als akustisches Warnsignal für alle Traubendiebe gelten. Den Klapotez gibt es anscheinend nur in der Steiermark. Das Windrad, das im steirischen Grenzgebiet auch Klapotez (vom slowenischen Wort klopotati = klappern) genannt wird, dürfte aus den Weinbaugebieten Kroatiens, Slawoniens in die Windischen Büheln herübergekommen sein. In Südtirol bringen die Saltner Warntafeln aus Blech an den Weingärten an, welche die Form von ein Paar Händen haben und im Volksmund „Saltner Protzn“ genannt werden. Sie sind wie die Klapotez ein visuelles Signal für Leseunkundige, welche die ausgehängten Betretungsverbote nicht lesen können. Der Begriff „Saltner“ geht auf das Spätlatein „Saltarius“ zurück, womit der Waldhüter gemeint ist.

Kundmachung:

Der k. k. Statthalterei von Steiermark vom 23. April 1867, in Betreff der Aufstellung beeideter Feldhüter, Landesgesetz- und Verordnungsblatt XIII. Stück aus 1867:

In Folge Erlasses des Ministeriums des Innern vom 7. April 1867, Z. 1442, wird hiermit bekannt gemacht, dass bei dem Umstande, als nach § 2 der Ministerial-Verordnung vom 30. Jänner 1860, RGBl. Nr. 28, auch Besitzern von Realitäten, welche einen geringeren Umfang als 100 Joch haben, nach Umständen ausnahmsweise die Bewilligung zur Aufstellung eines beeideten Feldhüters ertheilt werden kann, und es keinem Zweifel unterliegt, dass der von einem Grundbesitzer bestellte Hüter auch von einem zweiten oder dritten Grundbesitzer mit Zustimmung des ersteren bestellt werden könne, die Bewilligung zur Aufstellung eines beeideten Feldhüters durch mehrere zu diesem Zwecke sich vereinigende kleinere Grundbesitzer und Consortien derselben beim Vorhandensein der im § 2 des obigen Gesetzes vorausgesetzten Umstände auch für mehrere kleinere Grundbesitzer oder Consortien derselben, wenn ihr Grundbesitz zusammen wenigstens 100 Joch umfasst, ohne Anstand ertheilt werden kann.

Mecsery m. p.

Kundmachung Z. 1232.

Ein Dienstabzeichen wird eingeführt:

Gesetz vom 29. Mai 1887,

betreffend die äußere Kennzeichnung der zum Schutze der Landeskultur bestellten und beeideten Wachorgane.

Mit Zustimmung Meines Herzogtums Steiermark finde Ich anzuordnen, wie folgt:

§ 1.

Das zum Schutz einzelner Zweige der Landeskultur, wie der Land- und Forstwirtschaft, des Bergbaues, der Jagd, der Fischerei und anderer Wasserberechtigungen aufgestellte und von der politischen Bezirksbehörde beeidete Wachpersonale hat sich zur Kennzeichnung dieser Eigenschaft ausschließlich jenes Dienstzeichens zu bedienen, das im Nachhang zu diesem Gesetz von der politischen Landesbehörde im Verordnungswege bestimmt und beschrieben werden wird. Auf dem Dienstzeichen selbst dürfen Aufschriften und andere in der Beschreibung nicht angegebene Embleme nicht angebracht werden.

Nebst diesen Dienstzeichen können auch andere zur Kennzeichnung des Dienstes oder des Kulturzweiges dienende Embleme getragen werden.

§ 2.

Die beeideten Wachmänner (§ 1) sind verpflichtet, bei der Ausübung ihres Wachdienstes das Dienstzeichen in der Feststellung desselben (§ 1) vorzuschreibenden Weise zu tragen; die Außerachtlassung dieser Verpflichtung ist von der politischen Behörde nach Maßgabe der Ministerial-Verordnung vom 30. September 1857, RGBl. Nr. 198, zu bestrafen und die Bestrafung zur Kenntnis des Dienstherrn des betreffenden Wachmannes zu bringen.

§ 3.

Personen, die nicht als beeidete Wachorgane im Dienst stehen, dürfen sich des für diese Organe vorgeschriebenen Dienstzeichens in keinem Fall bedienen.

Übertretungen dieses Verbots sind, wenn sie nicht nach dem allgemeinen Strafgesetz zu ahnden wären, von der politischen Behörde nach Maßgabe der Ministerial-Verordnung vom 30. September 1857, RGBl. Nr. 198, zu bestrafen.

§ 4.

Die Vorschriften der Kennzeichnung der im § 1 erwähnten Wachorgane bisher geregelt haben, treten außer Kraft.

§ 5.

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Kundmachung in Wirksamkeit; innerhalb dieser sechs Monate ist in jedem politischen Bezirk die Beschreibung des Dienstzeichens zu verlautbaren.

§ 6.

Mit dem Vollzug dieses Gesetzes sind Mein Ackerbauminister und Mein Minister des Innern betraut.

Lainz, den 29. Mai 1887.

Franz Joseph m. p.

Taaffe m. p. Falkenhayn m. p.

Beschreibung des Dienstabzeichens:

Verordnung des k. k. Statthalters in Steiermark

vom 5. August 1887, mit welcher in Gemäßheit des in § 1 des Landesgesetzes vom 29. Mai 1887, LGBl. und VBl. Nr. 25, das Dienstzeichen für die zum Schutze der Landeskultur beeideten Wachorgane in Steiermark festgestellt wird.

Das im Sinne des Gesetzes vom 29. Mai 1887 für die zum Schutz der Landeskultur beeideten Wachorgane festgestellte Dienstzeichen ist aus Palfongmetall geprägt und versilbert, daher von weißer Farbe. Die Gestalt desselben bildet ein Oval und beträgt im Längendurchschnitt 88 Millimeter und in der Breite 69 Millimeter.

Es enthält folgende Embleme:

In der Mitte befindet sich auf erhobenem Wappenschild der steirische Panter, ober dem Wappenschild in der Mitte ein Tannenbaum, rechts ein Weidenstrauch, links ein Eichenzweig, unter dem Wappenschild in der Mitte ein Hirschkopf mit Geweih, rechts und links davon je ein Fisch.

Rechts vom Wappenschild ist oben ein Apfel mit einem Baumzweig, in der Mitte eine Melone und unten eine Weintraube mit Laub dargestellt.

Links vom Wappenschild ist eine Getreidegarbe mit Ähren abgebildet.

Die Befestigung des Dienstzeichens geschieht mittelst eines rückwärts angelöteten flachen 1 Zentimeter breiten Metallhakens.

Dieses Dienstzeichen ist an der linken Brustseite am Rock, und falls sich eines Überrocks bedient wird, am letzteren auf eine vollkommen und leicht sichtbare Weise zu tragen.

Dieses Dienstzeichen ist nur bei den politischen Behörden I. Instanz um den Anschaffungspreis zu beziehen.

Kriegshunde, als Diensthunde für die Flurpolizei verwendet:

Die Feldhüter waren 1893 berechtigt, zur Vertreibung des Wildes aus landwirtschaftlichen Kulturen Hunde zu halten. Dazu dressierte Kriegshunde tummelten sich unter der Aufsicht der Hüter im freien Felde und folgten den Fährten des Wildes abseits der Wege bis in die Wälder, wo sie laut Statthalterei Verordnung vom 28. Jänner 1852, LGBl. 28/II Gefahr liefen, abgeschossen zu werden. Zur Schonung der wertvollen Tiere forderte die k. k. Statthalterei mit Erlass vom 29. Juni 1893, Z. 16435, die k. k. Bezirkshauptmannschaft Leibnitz auf, Vorkehrungen zum Schutz dieser Hunde zu treffen.

Die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz vereidigt mit Zl. 10 Scg 9/1 – 1929 vom 13. Juni 1929 Johann Schöggl aus Untervogau Nr. 77 als Wald- und Fluraufseher der Gutsverwaltung Schloss Ehrenhausen.

Weingärten-Hutordnung von 1847 :

1. Die Hutzeit fängt mit 10. August jedes Jahres an, und vom 8. September bis zur Beendigung der Weinlese bleiben alle Fußwege und Raine zwischen den Weingärten, welche nicht unmittelbar zur Verbindung der Ortschaften unter sich oder einzelner Häuser mit denselben dienen, lediglich dem Eintritte der Weingärtenbesitzer und des Jagdpersonales, und zwar des letzteren nur zum Nachsehen, nicht aber zum Jagen offen.

2. Der Anfang der Hutzeit ist gehörig kundzumachen, auch sind die Kundmachungen in den Ortschaften und insbesondere in den Gasthäusern der Weingegenden anzuheften.

3. Die zu verschlagenden Wege werden von den Bürgermeistern, mit Rücksicht auf die möglichst geringste Beschränkung der Wegfreiheit, bestimmt. Am Anfang eines jeden während der Hutzeit zu sperrenden Weges sind einfache Warnungstafeln auf einer beiläufig sechs Schuh hohen Stange mit der Aufschrift: „Verbotener Weg“ so aufzustellen, dass für niemand ein Zweifel entstehen kann, welcher Weg der allgemeinen Betretung entzogen werde. Diese Zeichen sind nach beendigter Lesezeit samt der Stange abzunehmen und beim Ortsrichter aufzubewahren. Die einfachen Steige zwischen den Weingärten, welche der Hauer bloß zum Hineingehen benötigt, sind am Anfang und am Ende mittelst Reisergestrüppes oder mittelst der sonst üblichen Hüterkreuze kenntlich und haltbar zu verschlagen, um jeden Zweifel gegen die Untersagung des allgemeinen Betretens zu beseitigen.

4. Die Weingartenhüter sind vom Gemeindevorstand aufzunehmen. Die Hüter sind von den Weingärtenbesitzern nach einem getroffenen Übereinkommen zu besolden, es sind ihnen besondere Dekrete auszufertigen, welche sie zu ihrer Legitimierung stets bei sich zu tragen haben, und in denen ihre Obliegenheiten und Berechtigungen einzuschalten sind; ferner sind sie mit einem Messingschilde zu versehen, welcher am Hute, an der Brust oder am Arme gehörig sichtbar zu tragen und mit dem Namen der Gemeinde bezeichnet ist, von welcher sie als Hüter bestellt sind. Sie haben überdies ein Horn zu führen; um im Notfalle die Hilfe der benachbarten Hüter zu erlangen. Die Hüter, zu welchen nur bekannt friedliche, solide und nüchterne Individuen zu wählen sind, haben die Erfüllung ihrer Pflichten bei der Ortsobrigkeit anzugeloben. Das Tragen jeder Gattung von Waffen ist denselben bei Verlust ihres Dienstes und sonst angemessener Ahndung untersagt, jedoch können sie sich mit einem gewöhnlichen Stocke versehen.

5. Diejenigen, welche verschlagene Wege betreten, sind von den Hütern mit Gelassenheit und Höflichkeit aufmerksam zu machen, dass sie sich auf einem von der Obrigkeit dem Publikum untersagten Weg befinden und denselben zu verlassen haben; sodann sind dieselben auf den öffentlichen Weg zu geleiten, und wenn sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten, unter Mitwirkung der herbeizurufenden Nachbarhüter aus den verschlagenen Wegen zu weisen. Nur denjenigen Individuen, welche mit einem von der Ortsobrigkeit ausgestellten sogenannten Passierzettel, in dem ihr Name, Charakter und Wohnort genau anzugeben ist, versehen sind, ist die Begehung der verbotenen Wege gestattet.

6. Die Abnahme eines Pfandes oder Strafgeldes von dem auf einem verschlossenen Wege Betretenen ist unter keinem Vorwande gestattet. Wer bei der Entwendung von Trauben oder Beschädigung der Weingärten betreten wird, ist von dem Hüter und in dem Falle einer Widersetzlichkeit von mehreren Hütern zum Gemeindevorstand zu führen, damit er sodann dem gesetzlichen Verfahren von Seite der Ortsobrigkeit unterzogen werde.

7. Diejenigen Weingarthüter, die sich nach der schriftlich von der Ortsobrigkeit zu erhaltenden Instruktion nicht benehmen, sind über eine eingehende und begründet befundene Beschwerde sogleich des Hüterdienstes zu entlassen und noch insbesondere nach Maßgabe der Tatumstände zu bestrafen.

Die Hutordnung für Niederösterreich war in den Weingegenden kund zu machen, was durch Anheften in den Orten und Gasthäusern geschah. Die Hutordnung enthielt Beginn und Ende der Hutzeit. Die Weingärten waren für die Allgemeinheit nicht mehr zugänglich. Für die Entscheidung, welche Wege zu sperren sind, war der Bürgermeister zuständig. Die Sperre erfolgte mit Verbotszeichen. Eine Tafel mit der Aufschrift „Verbotener Weg“ auf einer sechs Schuh (1.90 m) hohen Stange und sogenannte Hüterkreuze waren aufzustellen. Die Zugänge zu den Weingärten wurden mit Reisergestrüpp haltbar verschlagen. Die Hüter waren von den Weingartenbesitzern zu besolden. Zur Legitimierung wurden ihnen Dekrete ausgestellt, ferner ein Messingschild übergeben, das sie am Hut, an der Brust oder am Arm sichtbar zu tragen hatten. Sie hatten überdies ein Horn zu tragen, mit dem sie im Notfall einen Kollegen zu Hilfe rufen konnten. Wer nicht einen von der Ortsobrigkeit ausgestellten Passierschein vorweisen konnte, war von den gesperrten Wegen zu verweisen. Zu den bewachenden Objekten gehörte auch das Presshaus. Der Weinberghüter hatte ein Festnahmerecht. Die Bestrafung eines Feldfrevels erfolgte nach dem Feldschutzgesetz durch den Gemeindevorstand. Das Tragen von Waffen war untersagt; sie konnten sich mit einem gewöhnlichen Stock versehen. Ab 30. Jänner 1860 war das Tragen eines kurzen Seitengewehres erlaubt. Die Hüter waren anzugeloben. Das Verhalten der Weingärtenhüter gegenüber dem „Publikum“ gab öfter zu begründeten Beschwerden Anlass. Die Bezirksämter erhielten von den Statthaltereien alle paar Jahre den Auftrag den Hütern jene Bestimmungen, die das Verhalten gegenüber Personen regelten, zur Kenntnis zu bringen.

Für die steirischen Weingarthüter galt dieselbe Rechtsgrundlage wie in Niederösterreich und die Regelungen der nö. Hutordnung mit Abänderungen und teilweise nur als mündlicher Auftrag, besonders wenn unbeeidigte, vorübergehende Hüter für die Saison eingestellt worden sind. Die Hutordnung konnte nach Maßgabe des Feldschutzgesetzes die steirische Gemeinde selbst festlegen. Eine Hutordnung zu erlassen war vermutlich nicht zweckmäßig. Die Besitzzersplitterung war zu groß. Die Besitzer kleinerer Weingärten schlossen sich zusammen und suchten sich einen Hüter, der das gemeinsame Areal bewachte. Das Weingut Sr. kaiserlichen Hoheit in Pickern bewachte in der Reifezeit der Trauben ein einziger, aber bloß für diese Besitzung bestellter Hüter. Die Pflanzung umfasste nur 25 Joch. Für Weingartenbesitzungen mit über 100 Joch erlaubte die steirische Statthalterei eigene beeidete Hüter zu bestellen. Im Gegensatz zu den vorübergehend bestellten Weingärtenhütern konnten nach dem Feldschutzgesetz vom 30. Jänner 1860, § 10, auch ständige, förmlich beeidete Feldhüter angestellt werden, wenn solchen auch der Schutz der Weingärten von den Gemeinden bleibend anvertraut war. Ihnen war das Tragen von Waffen erlaubt, z.B. das Führen eines Seitengewehres. Sie waren den öffentlichen Wachen gleichgestellt. 1865 übernahm z. B. der bewaffnete Gemeindediener von Ehrenhausen auch das Amt des Flurwächters. 1875 wurde Anton Harkamp als Feldhüter von Josef Reich abgelöst.

Eine ebenfalls nützliche Einrichtung ist jene, die 1897 verwendet wird, um vor Traubendieben zu warnen, und zwar dadurch, dass der Dieb auf einen im Weingarten gespannten dünnen Draht stößt, der mit einem Böller in Verbindung steht, welcher sofort losgeht, sobald nur der Täter mit dem erwähnten Draht in Berührung kommt.

Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bewachten wieder - wie einst - die Weinhüter die Weingärten. Manchmal trugen sie noch die alten Waffen, meistens nur mehr einen wuchtigen Stock. An Stelle der alten Hüterhörner und kleinen Trompetchen, den „Hiatapforzn“, traten Trillerpfeife und Fernglas.

