Die Südsteirer müssen absolut keinen Vergleich scheuen, wenn es um die weltbesten Weine geht. Das bestätigt die Sieger-Liste des Concours Mondial du Sauvignon.

Kein Jahr vergeht, an dem sich die Steirischen Winzer nicht in die Sieger-Liste des Concours Mondial du Sauvignon eintragen. Die Verkostung wurde Anfang März in Corona konformer Organisation durchgeführt. Die Ergebnisse wurden am 18. März veröffentlicht.

Die besten Weine unter sich

1.200 Weine wurden zum diesjährigen Concours Mondial du Sauvignon eingereicht. Neben den Silber- und Goldmedaillen vergab der Wettbewerb Trophäen an Weine, die in ihrer Kategorie am höchsten bewertet wurden. Die Steirer holten sich neben zwei dieser Trophäen noch 20 Gold- und 28 Silbermedaillen.

Besonders gratuliert werden kann dem Weingut Riegelnegg-Olwitschhof aus der Südsteiermark. In der Kategorie Tonnellerie Sylvain Trophy (Oaked Sauvignon Revelation) erzielte Roland Riegelnegg mit seinem 2018 Sauvignon Blanc Ried Sernauberg Exzellenz, Südsteiermark DAC, die Trophäe als bester Barrique ausgebauter Sauvignon.

Einen weiteren Sieg für die Steiermark erlangte das Weingut Peter Skoff – Domäne Kranachberg aus der Südsteiermark. In der Kategorie Austria Revelation erzielte Peter Skoff mit seinem 2018 Sauvignon Blanc Ried Kranachberg, Südsteiermark DAC, die Trophäe als bester Sauvignon Österreichs.