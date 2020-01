Ein besonders fleißiger Biber hätte beinahe für einen großflächigen Stromausfall in Wildon und Umgebung gesorgt. Davon ist Christian Hopf, Aufsichtsjäger und Mitarbeiter der Engergie Steiermark, überezugt. Bei einem Reviergang am Samstag 28.12.2019 entdeckte Hopf, das ein Biber am östlichen Murufer, ca 50m flussaufwärts der Wildoner Murbrücke, einen recht stammigen Baum von allesn Seiten massiv angenagt hatte. Er war akut umsturzgefährdet und wäre genau auf die parallelführende Hochspannungsleitung der Energie Steiermark gefallen. Hopf verständigte unverzüglich seine Kollegen der Energie Steiermark, die den Baum noch am selben Tag abtrugen.