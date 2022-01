54 Pflichtschulen, drei weiterbildende Schulen und einige Fachschulen sorgen für ein umfassendes Bildungsangebot im Bezirk Leibnitz.

Nicht nur die Bezirksstadt Leibnitz sondern der ganze Bezirk kann sich zu Recht als großer Bildungsstandort bezeichnen. 54 Pflichtschulen, drei weiterbildende Schulen und einige Fachschulen sorgen für ein umfangreiches Bildungsangebot. Dabei ist es oft schwer, den Überblick zu behalten. Daher ein Tipp für Schüler und Eltern: Macht euch schon im Vorhinein Gedanken, welchen Schwerpunkt eure Schule haben sollte: Musik, Sport, Sprachen oder Technik? Im Bezirk Leibnitz gibt es für jedes Talent ein passendes Bildungsangebot.

Tag der offenen Tür

Viele Schulen aus dem Bezirk Leibnitz bieten, wenn es die Corona-Situation erlaubt, auch Tage der offenen Tür an. Diese sollten Unentschlossene unbedingt besuchen. Hier lernen sie die Schule kennen, einen Teil der Lehrerschaft und auch andere Schüler, die ihnen gerne Auskunft geben. Der Tag kann dazu genutzt werden, auszuloten, ob die Schule die richtige für einen ist. Auch wenn man sich zwischen zwei Schulen entscheiden muss, kann ein Tag der offenen Tür eine wichtige Entscheidungshilfe sein.

Der Bezirk Leibnitz hat den entscheidenden Vorteil, dass er breit aufgestellt ist, was das Bildungsangebot angeht. Die Pflichtschulen genießen einen hervorragenden Ruf. So ist zum Beispiel die Musikmittelschule Großklein eine Vorzeigeschule für die ganze Region. Nicht nur die Musiker sind hier gut aufgehoben, auch der Fußballschwerpunkt ist gerade bei den jungen Burschen sehr beliebt.

Ausbildung mit Zukunft

Ebenfalls weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist die HTBLA Kaindorf an der Sulm. In der weiterbildenden Schule kann man sich auf Mechantronik, Informatik, Automatisierung oder Robotik spezialisieren. Die Absolventen sind sehr gefragt und finden schnell einen guten Job in einer renommierten Firma. Das sieht man schon daran, dass bei den sogenannten "Recruiting Days" zahlreiche namhafte Firmen um die Absolventen bemüht sind.

Auch das Regionalmanagement Südweststeiermark will 2022 einen Schwerpunkt auf die Bildung legen. Neben etablierten Angeboten wie den regionalen Bildungsmessen arbeitet man an neuen, auch tertiären Bildungsangeboten, aufbauend auf regionalen Stärken (Tourimus, Technik).

Kontakt und Info´s:



• HTBLA Kaindorf an der Sulm

Grazer Straße 202

8430 Kaindorf an der Sulm

Tel.: 05/0248 067

office@htl-kaindorf.at

www.htl-kaindorf.at

• Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Silberberg

Silberberg 1-5

8430 Leibnitz

Tel.: 03452/82 339-0

lfssilberberg@stmk.gv.at

www.silberberg.at

• Mittelschule Lebring-St.Margarethen

Bahnhofstraße 24

8403 Lebring-St.Margarethen

Tel.: 03182/7192

direktion@ms-lebring.at

www.ms-lebring.at

• Musikmittelschule Großklein

Großklein 69

8452 Großklein

Tel. 03456/2322

direktion@mms-grossklein.at

www.mms-grossklein.at

Hier gehts zur Schulfibel 2021/22 der Woche Leibnitz