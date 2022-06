In der Gemeinde Großklein betreibt Familie Pölzl vulgo Gritschmichl ein Blumenfeld zum Selberpflücken. Das Blumenfeld bietet eine große Vielfalt an heimischen Schnittblumen.

GROSSKLEIN. Bereits von weither sichtbar ist das Blumenfeld der Familie Pölzl vulgo Grischmichl in Wippelsach in der Naturparkgemeinde Großklein. Von April bis zum ersten Frost können Sonnenblumen, Zinnien, Dahlien, Nelken, Montbretien und viele mehr direkt am Feld geschnitten werden. Außerdem findet man auch Trockenblumen wie Strandflieder, Strohblumen und Distelarten für Türkränze und andere Trockenblumenarrangements zum Schneiden.

Freiwillige Spende erbeten

Der Trend zu heimischen Blumen wird immer größer. Diese können jederzeit direkt vom Blumenfeld mit freiwilliger Spende geschnitten werden – dem eigenen Blumenstrauß steht somit nichts mehr im Wege.

Ein duftiger Sommerstrauß bereitet immer große Freude.

Dahlienblüte steht bevor

Die große Dahlienblüte mit über 40 verschiedenen Sorten steht kurz bevor.

Die Familie lebt in drei Generationen auf dem Bauernhof Gritschmichl und betreibt mit viel Herz und Hingabe eine kleine Landwirtschaft. Nachhaltigkeit und Regionalität sind uns dabei besonders wichtig.

Es werden auch Blumensträuße auf Vorbestellung angeboten, Tel.: 0699/17005950.

Weitere Infos finden Sie auch auf der neuen Homepage: www.gritschmichl.at

