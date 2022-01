Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus kam es am Dienstagnachmittag, dem 25. Jänner 2022 in der Stadt Leibnitz. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden, die Ermittlungen laufen. Verletzt wurde niemand.

LEIBNITZ. Noch laufen die Ermittlungen, doch der Schaden, der am Dienstag bei einem Brand in Leibnitz entstand, ist groß. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14 Uhr dürfte der Brand im Schlafzimmer der Wohnung im obersten Geschoß des Wohnhauses ausgebrochen sein. Die Bewohner:innen des Wohnhauses konnten das Gebäude noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte verlassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Leibnitz und Kaindorf an der Sulm waren mit schwerem Atemschutz im Einsatz und konnten den Brand löschen.

Zwei Wohnungen unbewohnbar

Zwei Wohnungen sind durch die Flammen unbewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden, die Ermittlungen laufen.

