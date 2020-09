In der Nähe von Neustift in der Steiermark, schreibt das Wiener „Fremden-Blatt“ am 23. August 1849, ist vor Kurzem folgender brutaler Akt der Volksjustiz vorgekommen: Ein reisender kroatischer Glashändler aus der Gegend von Karlstadt kam in ein Wirtshaus und erquickte sich mit einem Gläschen Wein; nicht lange darauf begann der Wirt einen Wirbel, und sagte, ihm wäre Geld gestohlen worden. Da außer einigen bekannten honorablen Gästen fast niemand als der Kroate sich in der Stube befand, so beschuldigte man ihn des Diebstahls. Er wurde ohne Erbarmen, ob schon er seine Unschuld beteuerte, bei den Füßen aufgehangen und erbärmlich geprügelt, an den Fingern von der Wirtin mit Spänen erbärmlich gemartert, unter welchen Qualen der Arme bat man möge ihn gleich den Kopf abschlagen, und endlich mit einer um den Hals gelegten eisernen Kette in der Stube herumgeschleppt. So zerschlagen und mit Brandblasen bedeckt, sah man den Mann stöhnend im Hause des Dorfrichters (Bürgermeisters) liegen. Der Anblick war wirklich mitleidserregend, und wie edel war nicht sein Herz, als er sagte: Ich verzeihe meinen Feinden; möge auch Gott ihnen verzeihen.

Die Behörde nahm sich seiner menschenfreundlich an, in dem ihm nicht nur die gehörige Pflege zuteil, sondern auch der wird in Untersuchungshaft genommen wurde, wobei derselbe eingestand, dass er das Geld, weil bloß verlegt, wieder gefunden habe. Die Wirtin hat die Nemesis erreicht, denn sie starb eines plötzlichen Todes.