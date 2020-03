Ausgebrannt und müde: Psychiater Dr. Dietmar Bayer aus Leibnitz rät zu regelmäßigen Pausen.

Es gibt Sonnen- und Schattenseiten im Leben, und manchmal kommen wir aus dem Hamsterrad nur sehr schwer hinaus – so lange, bis der Körper und die Psyche nicht mehr mitspielen. "Das Thema Burnout ist zu einem Dauerbrenner geworden. Gerade deshalb ist es sehr wichtig, erste Anzeichen ernst zu nehmen", betont der erfahrene Psychiater Dr. Dietmar Bayer aus Leibnitz, der im Kindermann-Zentrum in der Dechant-Thaller-Straße 32/3. Stock seine Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie für alle Kassen führt. Dr. Bayer ist auch Vizepräsident der Ärztekammer Steiermark. Schon lange bevor der Burnout-Betroffene seine Krankheit wahrnimmt, spüren es beispielsweise die Kollegen in der Arbeit. "Burnout-Erkrankte verlieren die Freude an der Arbeit, sind gereizt, Krankenstände mehren sich, und letztendlich entwickeln sich Schlafstörungen", nennt Dr. Bayer einige wichtige Faktoren und rät: "Wichtig ist, dass diese Menschen persönlich angesprochen werden und Hilfe angeboten wird. Scheuen Sie nicht zu fragen: Ist alles okay?" Dabei muss der Weg nicht gleich zum Psychiater führen. Betriebsarzt oder Hausarzt helfen weiter. "Typisch für Burnout-Erkrankte ist, dass sie sich bereits nach wenigen Tagen wieder wohlfühlen und arbeiten gehen möchten. Deshalb ist es wesentlich, diese Menschen im Krankenstand zu halten", betont Dr. Bayer und erläutert: "Es ist wichtig, dem Menschen neue Wege zu zeigen und klarzumachen, dass er sich selbst vernachlässigt hat."

Regelmäßige Pausen

Was jeder für sich tun kann? "Schon kurze Pausen können sehr wertvoll sein. Dabei reichen zwischendurch schon zehn Minuten, wenn man sie nicht mit Rauchen und Kaffeetrinken verbringt", meint Dr. Bayer. Schauen Sie in dieser Zeit lieber im Büro aus dem Fenster, erfreuen Sie sich an einem schönen Urlaubsfoto am Schreibtisch, oder machen Sie einen kurzen Spaziergang. Psychiater Dr. Bayer vergleicht eine kurze Pause mit einem Tennisspiel: "Die Pause ist nicht lang, aber es reicht für den nächsten Satz, sonst würde auch ein Spitzensportler zusammenbrechen. Die mentalen Übungen muss man vorher natürlich lernen."

Psychiater Dr. Dietmar Bayer:

Hilfe bei Frühjahrsmüdigkeit

Auch das Thema Frühjahrsmüdigkeit ist bald wieder aktueller denn je. "Geben Sie Ihrem Körper die nötige Zeit, denn der Energieverbrauch ist im Winter geringer und steigt mit dem Frühjahr. In der Phase der hormonellen Umstellung erbringt der Körper Höchstleistungen, und das kann für den Kreislauf auch belastend sein", nennt Dr. Bayer die Gründe, weshalb es zu Energieeinbrüchen und Müdigkeit kommen kann. Auch die Pollenbelastung sowie die plötzlichen Temperaturunterschiede von kalt auf warm spielen eine große Rolle. Wichtig: "Starten Sie langsam ins Frühjahr und genießen Sie Sonnenbäder und Licht, um die Serotoninproduktion wieder anzukurbeln."