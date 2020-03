Der Corona-Virus legt bis Anfang April das öffentliche Leben auch in den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz und Voitsberg lahm. Die Gemeinderatswahl findet wie geplant am 22. März statt.

Durch die rigorosen Maßnahmen der Bundesregierung, Outdoor-Veranstaltungen über 500 Zuschauer und Indoor-Events über 100 Gäste bis 3. April abzusagen, sind auch viele regionale Veranstaltungen betroffen. Das trifft auch sehr viele Veranstaltungen im Bezirk Leibnitz. Bei Bgm. Helmut Leitenberger lief heute Nachmittag am 10. März das Telefon während einer Pressekonferenz bereits heiß, nachdem die neuen Maßnahmen die Runde machten.

LeibnitzKULT. informiert: Nach eingehender Beratung wurde der Entschluss gefasst, unabhängig von der teilnehmenden Personenanzahl alle Eigen-Veranstaltungen von Leibnitz KULT abzusagen. Die betrifft das Konzert mit Raphael Wressnig genauso wie Hotmale, das Kabarett Cuvée, den Multimedia Vortrag mit Bruno Baumann oder das Kabarett mit dem „Blonden Engel“.

Auch der beliebte Retzhofer Ostermarkt, der am 29. März stattgefunden hätte, fällt aufgrund der Maßnahmen aus.

Morgen am 11. März hätte in Leibnitz ein Vortrag zum Thema Fernwärme im Kulturzentrum stattgefunden. Dieser wurde ebenso abgesagt.

Am Samstag, dem 14. März, hätten im Bezirk mehrere Konzerte gegeben. So wurde auch das Konzert der Stadtkapelle Leibnitz, die heuer das 110-Jahr-Jubiläum feiert, abgesagt.

Am 18. März wären die Science Busters mit ihrer aktuellen Show zum Klimawandel im Schloss Willdon zu Gast gewesen.

Abgesagt und verschoben auf unbestimmte Zeit wurde auch das Jubiläumskonzert der Marktmusik Wagna, das am 28. März stattgefunden hätte.

Auch die Marktgemeinde Gleinstätten zog die Reißleine: Der Blackout-Vortrag, der heute Abend hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt.

Abgesagt werden musste auch der beliebte Familien- und Kinderflohmarkt der SPÖ Gleinstätten, der am Sonntag, dem 15. März in der Sulmtalhalle Pistorf über die Bühne gegangen wäre.

Ebenfalls bereits abgesagt wurde die Playbackshow von Yesterday im Schwarzautal. Diese hätte am Freitag, dem 13. und am Samstag, dem 14. März stattgefunden.

Nicht stattfinden werden auch die Theateraufführungen der Theaterrunde Obervogau und der Theaterrunde St. Georgen an der Stiefing.

Die offizielle Eröffnung des neuen Bauhofs in Oberhaag, zu der sich auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Sonntag, dem 15. März angekündigt hatte, musste ebenfalls verschoben werden.

Auch die Präsentation des Steirischen Weines in der Stadthalle Graz am 25. März und der Steiermarkfrühling in Wien finden nicht statt. Viele südsteirische Winzer wären dabei gewesen.

Grünes Licht für Fußballspiele ab Regionalliga

Schauplatz Fußballplatz: Die Spiele ab der Regionalliga finden planmäßig statt. Es dürfen allerdings nicht mehr als 500 Besucher auf den Sportplatz bzw. ins Stadion.

Keine Rebenland Rallye

Auf Grund der heutigen Verordnung und der Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung betreffend Corona-Virus sieht sich auch der Veranstalter Tourismusverein Leutschach an der Weinstrasse gezwungen, die Rebenland Rallye geplant für den 27. und 28. März, an diesem Datum abzusagen.

Dazu der Bürgermeister von Leutschach, Erich Plasch: „Natürlich gilt auch für uns der Grundsatz, Sicherheit für die Bevölkerung geht vor. Dies gilt auch für unsere Aktiven und die Teams mit allen Teammitgliedern. Wir haben bis zum heutigen Tag alle Vorbereitungsarbeiten für die Durchführung der Rallye bereits weitgehend abgeschlossen. Da wir aber heuer die Rebenland Rallye zum neunten Mal im Sinne der heimischen Meisterschaft unbedingt durchführen wollen, arbeiten wir derzeit sehr heftig daran, die Rallye zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 durchführen zu können. Dazu sind aber viele Gespräche mit den Behörden, den anderen Veranstaltern, den Aktiven und den Teams notwendig. Daher kann diesbezüglich derzeit noch kein Ersatztermin bekannt gegeben werden.“

Wir gehen am 22. März wählen

Von den Maßnahmen nicht betroffen ist die Gemeinderatswahl. Diese findet wie geplant am 22. März unter verstärkten Hygienebestimmungen statt. Auch der Vorwahltag am kommenden Freitag, den 13. März, von 14 bis 19 Uhr bleibt bestehen. Hier werden seitens der Gemeinden umfassende Hygienemaßnahmen getroffen, um den Bürgern die Stimmabgabe zu ermöglichen.

In der Südsteiermark gab es bisher KEINEN EINZIGEN Coronafall. Sämtliche Befunde der Verdachtsfälle waren NEGATIV.