Ungewöhnliche Naturerscheinungen erschreckten die Menschen von Zeit zu Zeit. Was sich in der Vergangenheit in der Natur ereignete, wird auch in Zukunft geschehen. Das gilt auch für verheerende Unwetter, die sich im Jahr 2020 wiederholen.

Zeitungen berichten vom Unglückstag 15. Juni 1931:

Der Hagelschaden in Teipl vom 15. Juni 1931 ist fürchterlich. Die Feldfrüchte wurden mit solcher Wucht in den Boden geschlagen, dass es unmöglich gewesen ist, festzustellen, was dort angebaut war. Hasen und Fasanen wurden von den unerhört großen Hagelbrocken erschlagen und konnten auf dem freien Feld aufgelesen werden.

Ist jener Unglücksmontag, der 15. Juni 1931, schon vergessen, an dem ein 40 Kilometer langer, von St. Stefan bei Stainz im Westen bis St. Stefan im Rosental im Osten reichender durchschnittlich 5 Kilometer breiter Streifen guten Ost- und Getreidelandes im Ausmaß von 200 Quadratkilometern durch eine gewaltige Westgewitterfront in kurzer Zeit verwüstet worden ist? fragt „Der fortschrittliche Landwirt vom 2. September 1933, Leopold Stocker Verlag, Graz. „

Am 15. Juni 1931 traf ein schreckliches Hagelunwetter den Bezirk Leibnitz. Die verhagelten Gemeinden lud Nationalrat Vinzenz Strohmeier, Obmann der Bürgermeisterkonferenz des Bezirkes Leibnitz, zu einer Besprechung am 29. Juni 1931 in den Rathaussaal in Leibnitz ein:

„Mit aufrichtigem Bedauern haben wir alle von dem schrecklichen Hagelwetter am 15. Juni 1931 Kenntnis erhalten, durch welches über uns benachbarte Gemeinden großes Elend und Not hereingebrochen ist. Dieses Elend zu schildern ist nicht möglich. Den vom Unglück Betroffenen wurde buchstäblich das Dach über ihren Köpfen zerschlagen.“

Der 15. Juni 1931 war ein Trauertag für die Mittelsteiermark. Furchtbare Verheerungen richteten Hagelschlag und ein Orkan an. Das Weinbaugebiet von St. Stefan ob Stainz war schwer betroffen. In Teipl wurden dem Besitzer Pojer 70 alte, große Obstbäume entwurzelt. Auch Wundschuh und Werndorf zerdrosch der Hagel Dächer und Kulturen. Am 17. Juli 1931 verständigt die BH. Leibnitz die Gemeinden des Bezirkes vom Plan der Landesregierung für die vom Unwetter am schwersten betroffenen Besitzer eine Herbstsaatgutaktion einzuleiten. Für die vom Hagel am 15. Juni 1931 schwer betroffenen Bewohner der Gemeinde Feiting ist eine Lebensmittelsammlung im Gange.

Von einem großen Unglück wurde am 29. Juni 1931 der salzburgische Gebirgsort Kaprun betroffen, der als Sommerfrische einen guten Namen hat. Durch ein heftiges Gewitter trat eine Vermurung des Imbaches ein. Die Wassermassen stauten sich und ergossen sich dann mit dem ganzen Geröll in das Zentrum des Ortes Kaprun. Die Brücken wurden fortgerissen, Häuser unter Wasser gesetzt, Geröll, Schutt und entwurzelte Bäume überdeckten die Straßen, Wiesen und Gärten. Feuerwehr, Militär und Gendarmerie hatten tagelang Arbeit, um die ärgsten Schäden gutzumachen. Menschenleben kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, während der Sachschaden in die vielen Hunderttausende Schilling geht.

