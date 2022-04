Der Gamlitzer Motorikpark ist seit jeher ein Ort der Vielfalt, an dem Bewegung auf spielerische Art und Weise im Fokus steht. Nun ist dieser um eine Attraktion reicher, denn am 10. September wird das Feendorf eröffnet.



GAMLITZ. Dieses Datum ist bewusst gewählt, da in diesem Zeitraum die Schule beginnen wird und Kinder die Hauptzielgruppe sind. Aber auch für Menschen mit einer Beeinträchtigung möchten die Verantwortlichen, rund um Architekt Miha Sitar ein attraktives Angebot schaffen. "Das Feendorf möchte ein Ort sein, an dem sich jeder willkommen fühlen darf und niemand ausgegrenzt wird. Denn vor allem in der heutigen Zeit ist es wichtig politische Themen im Hintergrund zu lassen und das gesellschaftliche Miteinander in den Fokus zu rücken, betont der Slowene."

Architekt Miha Zitar möchte, dass das Feendorf ein Ort für alle Menschen, jeglicher Art und Herkunft ist.

Foto: Brigitte Gady

hochgeladen von Kai Reinisch

Naturheilkunde im Fokus

Das Dorf erzählt die Geschichte eines Zwerges, dessen Sohn erkrankt ist und nun gesund gepflegt werden muss. Dabei begegnen die Kinder sieben Feen, die jeweils ein Kraut präsentieren, welches zur Verbesserung der Lebenssituation beitragen soll. Somit wird den Besucher:innen des Feendorfs wichtiges Wissen über Naturheilkunde vermittelt. Doch auch Themenbereiche wie Klimaschutz oder Gesundheitsbewusstsein sollen beleuchtet werden.

LEADER-Projekt

Dass das Feendorf im Motorikpark ein von der Europäischen Union gefördertes Projekt ist, erkennt man daran, dass auch der Faktor Internationalität eine wichtige Rolle spielt. Die Wissensvermittlung findet nämlich dreisprachig statt, sprich auf Englisch, Deutsch und Slowenisch. Das LEADER-Projekt wird von der Landentwicklung Steiermark im Projektmanagement begleitet und ist eine steirisch slowenische Kooperation. Als Budget stehen den Verantwortlichen rund um Gamlitzer Bgm. Karl Wratschko, Vize Bgm. Friedrich Partl, Gemeindekassiererin Monika Karbasch, Markus Rieger von der Landentwicklung und Architekt Miha Sitar 143000 Euro zur Verfügung.

Die Verantwortlichen blicken dem Baustart freudig entgegen.

Foto: Brigitte Gady

hochgeladen von Kai Reinisch

Workshops und Veranstaltungskalender

Der Info-Pfad des Parks wird durch ein buntes Programm an interaktiven Workshops, Seminaren und Führungen rund um Natur-Kräuter-, und Gesundheitskunde führen. Besucher:innen sollen auf den sorgsamen Umgang mit Ressourcen aufmerksam gemacht und auf Naturthemen sensibilisiert werden. Vize Bgm. Friedrich Partl: "Wir haben hier wirklich ein tolles Projekt gestartet, nun ist es an uns das passende Drumherum zu schaffen, damit das Feendorf ein Erfolg wird. Das Ziel ist es, einen eigenen Veranstaltungskalender zu installieren, der mit einem attraktiven Angebot überzeugt. Ich glaube dieses Projekt könnte eine wirklich tolle Geschichte werden."

Die Schnittstelle

Monika Karbasch schlägt in die selbe Kerbe, sie agiert sozusagen als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Institutionen und hat das Projekt der Steuerungsgruppe des Regionalmanagement Südweststeiermark vorgestellt, welche unter Vorsitz des Straßers Bgm. Reinhold Höflechner dem Antrag stattgegeben hat. Sie bedankt sich bei allen Beteiligten für die unkomplizierte Abwicklung und hofft nun endlich mit den Bauarbeiten beginnen zu können.

Das ist das Areal, auf dem später das Feendorf stehen wird.

Foto: Brigitte Gady

hochgeladen von Kai Reinisch

Der Natur etwas zurückgeben

"Wenn du dich fragst, ob es magische Wesen gibt, befrage dein inneres Kind, das weiß die Antwort." Dieser Satz stammt von Miha Sitar und steht stellvertretend für die Leidenschaft, die der Architekt in das Feendorf investiert hat. Sein Ziel ist es, der Natur, von der wir so viel genommen haben, etwas zurückzugeben. Die Beziehung zur Natur soll mit Präventionsmaßnahmen gestärkt werden, damit ein gewisses Bewusstsein für die Thematik entsteht. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, ob es magische Wesen gibt, erhält man wohl nur bei der Eröffnung des Gamlitzer Feendorfes am 10. September 2022, gelegen im Motorikpark.

Das könnte dich auch interessieren:

Gamlitz bekommt ein neues "Feendorf"