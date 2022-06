27 Leutschacher Weinbaubetriebe und acht Leutschacher Wirtsleute haben das Leutschacher Weinkulinarium am vergangenen Samstag beim Eory zum Traubenkogel bei wunderbarstem Sommerwetter für über 400 Besucherinnen und Besucher wieder zu einem absolut unvergesslichen Genusserlebnis gemacht.

LEUTSCHACH. Die engagierten und beteiligten Betriebe haben eindruckvoll aufgezeigt, was es in Steiermarks größter Weinbaugemeinde bedeutet, das Beste aus Küche und Keller hervorzuholen und zu präsentieren. Gemeinsamer Geist hat die Organisatoren und Betriebe beflügelt.

Genuss für alle Sinne

232 Weine und Sekte, 20 prämierte Edelbrände und jede Menge regionale Schmankerl der acht Leutschacher Wirtsleute konnten ab 15.30 Uhr zu der wunderbaren, musikalischen Live-Begleitung der jungen Frauenband “Sound of Rebenland”, der Steirerlandler Tanzelmusi und vom Trio Welsch verkostet und genossen werden.

Das absolute Highlight des Abends war die vom bekannten Käseaffineur Franz Möstl kommentierte Verkostung des “Leutschacher gemeinsamen Geistes” mit dem fast zehn Monate lang in einem Barriquefass im Arzberger Silberstollen gereiften Leutschacher Sauvignon blanc Ortswein von 40 Leutschacher Weinbauern, den daraus affinierten Leutschacher Sauvignonkäse sowie die Leutschacher Schokolade made by Sepp Zotter aus dem Cuvée von 14 prämierten Leutschacher Edelbränden.

In einem gemeinsamen Ritual wurde wieder Leutschacher Ortswein in ein ganz spezielles Barriquefass gefüllt, welches in Kürze wieder zur Reifung in den Silberstollen nach Arzberg kommt. Bürgermeister Erich Plasch, Käseaffineur Franz Möstl und Conny Reisinger von der Almenland Stollenkäsemanufaktur sowie die engagierten Leutschacher Winzerinnen und Winzer zeigten dies eindrucksvoll vor allen Gästen auf.

