Die Gemeinderatswahlen 2020 konnten, nach der Corona-bedingten Verschiebung, endlich stattfinden. Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal bei allen Wählern bedanken, die mir und meinem Team das Vertrauen ausgesprochen haben. Weiters möchte ich mich beim gesamten Gemeinderat und bei allen Fraktionen für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren bedanken. Ohne eure Unterstützung hätten wir nicht so viele Projekte für die Gemeinde umsetzen können.

Doch es gibt auch weiterhin viel zu tun, damit unser Schwarzautal so lebenswert bleibt, wie es ist. So steht in den nächsten Jahren u.a. der digitale Ausbau an oberster Stelle. Mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau wurde bereits begonnen. Weiters wollen wir gute Rahmenbedingungen für den Wohnbau schaffen, damit unsere Jugendlichen bei uns bleiben und nicht absiedeln. Schon in der letzten Periode konnten viele Wohnungen geschaffen werden, die Nachfrage ist aber auch weiterhin groß. Ein großes Anliegen ist uns auch die Bildung und Kinderbetreuung. Wir wollen den Schulstandort für die Zukunft sichern und werden uns für eine Ganztagsbetreuung starkmachen.

Ich freue mich, dass mein Team und ich auch in den kommenden fünf Jahren für die Gemeinde arbeiten und Projekte umsetzen können.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, einen erholsamen Urlaub, passen Sie gut auf sich auf, und bleiben Sie gesund!