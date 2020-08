Nach der Ausformung der touristischen Regionalmarke und der erfolgreichen Installierung einer Qualitätsmarke, die als Produktsiegel für Unternehmen dient, nimmt der Markenverein Südsteiermark erneut Fahrt auf.

Im Zuge einer Imagekampagne für die Südsteiermark werden in den nächsten zwei Jahren Betriebe, Produkte und Menschen mit Geschichten aus der Region präsentiert. Der Markenverein setzt darauf, die Stärken der eigenen Region hervorzuheben, um vor allem Unternehmen im Bezirk Leibnitz zu unterstützen.

Regionale Qualiätsprodukte

Ein Ziel ist es, regionale Qualitätsprodukte vor den Vorhang zu holen und so für Kunden zu gewährleisten, dass Sie mit Ihrer Kaufentscheidung einerseits einen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der wirtschaftlichen Corona-Folgen in der Region, andererseits aber auch einen wichtigen Schritt in der Entlastung von Klimaspätfolgen leisten.

Für Kunden wird ein regionales Produkt von hervorragender Qualität durch eine Zertifizierung mit der Qualitätsmarke sofort ersichtlich.

Daher der Appell der Marken – Steuerungsgruppe und das Angebot, an die Unternehmen: "Begeben Sie sich unter das Dach der Markenfamilie und an Kunden: Unterstützen Sie die regionalen Betriebe vor Ort. Wenn die Wertschöpfung in der Region bleibt, kommt das nicht nur unseren Betrieben, sondern auch dem Klima zugute. Dafür steht die Marke Südsteiermark!"