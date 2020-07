Dass Schwarzautal eine beliebte Zuzugsgemeinde ist, zeigt sich auch daran, dass der Wohnungsbau in den letzten Jahren eine Hochblüte erlebt.

Allein in den letzten fünf Jahren konnten mehr als 50 Wohnungen gebaut und an die neuen Mieter übergeben werden. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht. So ist für April 2021 der Beginn des dritten Wohngebäudes der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft bei der Alten Mühle vorgesehen. Hier kommen abermals neun Wohnungen dazu. "Ich bin froh, dass das Gelände der Alten Mühle sinnvoll nachgenutzt wird", so Bgm. Alois Trummer. Bereits im Herbst dieses Jahres werden acht neue Eigentumswohnungen fertiggestellt, wovon nur noch zwei zum Verkauf stehen.