Nach der Eröffnung in Leibnitz wächst "Der Zauninger" rasant weiter. Zehn neue Arbeitsplätze entstehen.

Anfang September des Vorjahres eröffnete Helmut Uwe Thomas an der Reichsstraße in Leibnitz einen Diskont-Abholmarkt für Tore, Zäune und Sichtschutz. Und die vorherrschende Covid-Krise hat einmal mehr bestätigt, dass sich heimische Qualität bestens bewährt, denn der langjährige Branchenkenner setzte von Beginn an auf die enge Zusammenarbeit mit Holler Tore in Leitring. "Die Qualität der Holler Tore ist mittlerweile weltweit bekannt. Mit unserem Diskontmarkt bieten wir hier die Möglichkeit, beste Qualität zum günstigen Preis zu erwerben. Wir ersparen uns lange Transportwege mit Speditionen und werden pünktlich und zuverlässig beliefert", betont GF Uwe Thomas.

Einfache Selbstmontage



Der große Vorteil liegt auf der Hand: Die Heimwerker können hier alle vor Ort ausgestellten Zaunfelder und Gittermatten besichtigen, gleich einpacken und zu Hause selbst montieren. Von der Schraube bis zur Beilage wird alles mitgeliefert. Dazu bekommen die Kunden kostenlose Fundamentpläne, Videos und leicht verständliche Montageanleitungen mitgeliefert. Ein normales Handwerkzeug und ein Akkuschrauber reichen vollkommen aus, um Tore, Zäune oder einen Sichtschutz zu montieren.

"Alle Bohrungen und Schraubkanäle sind vorbereitet. Sie müssen nur die Torsäulen aufdübeln. Automatische Tore sind bereits verkabelt und an der Steuerung angeschlossen", erläutert GF Uwe Thomas und weist darauf hin, dass das Ausstellungsgelände in Leibnitz 24 Stunden für eine Besichtigung zugänglich ist.

Neue Arbeitsplätze entstehen



Aufgrund des rasant wachsenden Marktes eröffnet "Der Zauninger" am 4. Juni einen weiteren Standort in Fohnsdorf und zusätzlich Ende Juni eine Filiale in Graz. Durch die Standorterweiterung werden wertvolle Arbeitsplätze geschaffen. Der Zauninger stockt das Team um zehn neue Mitarbeiter auf. Interessierte Verkaufsmitarbeiter können ihre Bewerbung direkt an office@uwe-thomas.at richten.

Drei Standorte in der Steiermark

Leibnitz

Reichsstraße 73, 8430 Leibnitz

Tel.: 0664/99605587

Fohnsdorf

Eröffnung am 4. Juni 2021

Bundesstraße 3, 8753 Fohnsdorf

Tel.: 0664/4149408

Graz

Eröffnung Ende Juni 2021

Hagebau Lieb Markt Graz Nord

Weinzöttlstraße 48, 8045 Graz

Tel.: 0664/4149361

Kontakt:

Uwe Thomas GmbH,

E-Mail: office@uwe-thomas.at

www.zauninger.eu/shop