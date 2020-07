Eine Studie aus Großbritannien aus dem Jahre 2018 untersuchte die Auswirkungen der Grippe-Pandemie vor hundert Jahren, die als „Spanische Grippe“ in der Seuchengeschichte des 20. Jahrhunderts einen prominenten Platz einnimmt. Diese Studie könnte Parallelen mit Covid 19 aufzeigen.

Die Grippe hatte ihren ersten Ausbruch in den USA am 4. März 1918.

Das erste Auftreten war schwach verbreitete sich nach Frankreich und wurde stärker.

Im Juni 2018 wird das Virus schwächer und die Neuinfektionen nehmen ab.

Die westeuropäischen Staaten sehen sich in ihrer Untätigkeit in der Seuchenbekämpfung bestätigt; sie wollen die hohen Sterbezahlen aus kriegstaktischen Gründen geheim halten, entgegen dem dringenden Rat der Mediziner.

Im Oktober 2018 erfolgt von den USA ausgehend eine zweite weitaus verheerendere Grippewelle, die bis Jänner 1919 andauert und dann innerhalb von 10 Tagen erlöscht. Weltweit starben 100 Millionen Menschen, weil die militärische Geheimhaltung den meisten kriegsführenden Staaten wichtiger war, als der Schutz der Bevölkerung.

In der Steiermark hingegen hatten man schon 600 Jahre Erfahrung mit Epidemien und die Landesregierung verfügte über einen Krisenstab, der über infizierte Orte strenge Quarantänemaßnahmen verhängte. Der Markt Mureck, der im Jahre 1600 mit der Pest infiziert worden war, ergriff eine ähnliche Quarantäne, wie sie der Lockdown im 2020 vorsieht.

Schulbeginn-Spanische Grippeepidemie 1918

Kleine Zeitung vom Sonntag, den 3. November 1918.

Verlängerung des Schulschlusses wegen der Grippe bis 16. November (1918).

Da in der Zahl der Grippeerkrankungen eine wesentliche Abnahme noch nicht wahrgenommen werden konnte, wiewohl die Gefährlichkeit der Krankheit nachgelassen hat, verfügte die Statthalterei im Einvernehmen mit dem Landesschulrat, dass die Schließung sämtlicher Schulen bis inklusive 16. November aufrecht bleibt.

Kundmachung Zl. VII 1216/15/1918

betreffend Grippeepidemie in Graz.

Über Verfügung der k. k. steiermärkischen Statthalterei im Einvernehmen mit dem k. k. Landesschulrate vom 2. November l. J. bleibt die unterm 9. Oktober 1918 wegen des epidemischen Auftretens der Spanischen Grippe in Graz verfügte Schließung sämtlicher öffentlicher und privater Volks-, Bürger- und Mittelschulen und Kindergärten auch noch weiters bis zum 16. d. M. aufrecht.

Ebenso werden auch die mit den h. ä. Kundmachungen vom 25. Oktober und vom 29. Oktober l. J. Zl. VII 1216/10 und 12 verlautbarten Maßregeln betreffend die Theater, Kinos, Tanzschulen, Kindervorstellungen und das Orpheum auf die gleiche Dauer verlängert.

Stadtrat Graz, 4. November 1918.

Der Bürgermeister: Fizia m. p.

Die tödliche zweite Welle der Spanischen Grippe Pandemie scheint die Verantwortlichen zu raschem Handeln veranlasst zu haben.