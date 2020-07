Die Feuerwehr Heiligenkreuz/W. hat nach fast 130 Jahren erstmals einen Feuerwehrkuraten

Der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen wurde bei der 128. Wehrversammlung am 11.07.2020 eine besondere Ehre zuteil. Der Heiligenkreuzer Pfarrer, Geistl. Rat. Mag. Alois Stumpf, hat sich entschlossen der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenkreuz/W. beizutreten.

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 11.07.2020, wurde Geistl. Rat. Mag. Alois Stumpf nach der Angelobung und Übergabe des Ernennungsdekrets, zum Feuerwehrkurat Freiwilligen Feuerwehr Heiligenkreuz/W ernannt.

Der Feuerwehrkommandant HBI Ing. Patrick Pichler begrüßte und würdigte in seiner Ansprache den Schritt von Geistl. Rat Mag. Alois Stumpf zur Feuerwehr und bezeichnete seinen Beitritt als große Bereicherung für die FF Heiligenkreuz/W., zumal er, lt. Aufzeichnungen in der Feuerwehrchonik, der Erste Feuerwehrkurat in der fast 130-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenkreuz/W ist.

Auch der neue Feuerwehrkurat freut sich auf seine Tätigkeit in der Feuerwehrgemeinschaft und vor allem auf seine neuen Aufgaben und bevorstehenden Herausforderungen im Feuerwehrwesen

Auch die Recherchen von Geistl. Rat. Mag. Alois Stumpf in der 750-jährigen Pfarrchronik ergaben keine Hinweise, dass es jemals ein Priester als Feuerwehrkurat in der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenkreuz/W tätig war.

Der Feuerwehrkurat ist eine Funktion und ein damit verbundener Sonderdienstgrad innerhalb der Feuerwehr. Er ist ein Geistlicher der als Feuerwehrseelsorger die religiöse Betreuung von Feuerwehrmitgliedern innerhalb der Feuerwehr sicherzustellen und die Verbindung zwischen der Feuerwehr und der Kirche aufrechtzuerhalten hat.

Zu den wesentlichsten Aufgaben eines Feuerwehrkuraten gehören aber die psychologische Betreuung der Feuerwehrkameraden nach belastenden Einsätzen oder schweren Unglücksfällen. Ebenso erfahren Betroffene nach solchen Ereignissen die schnelle Hilfe des Feuerwehrkuraten.

Die Mitglieder der Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen heißen den Feuerwehrkuraten Mag. Alois Stumpf herzlich willkommen, bedanken sich für seine Bereitschaft in den Feuerwehrdienst einzutreten, wünschen ihm alles Gute und freuen sich auf ein kameradschaftliches Miteinander.

Neuer Feuerwehrkurat besteht Feuertaufe!

Gleich nach der Wehrversammlung erfolgte bereits am Montag die Feuertaufe unseres Feuerwehrkuraten, wo er den Umgang mit dem Feuerlöscher beübte. Natürlich durfte auch eine Fettbrandexplosion nicht fehlen.