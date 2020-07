Während aller Perioden treten entgegen der Tendenz ungewöhnlich warme oder kalte Jahre auf, die man nicht vermuten würde. Um 1890 treten sehr strenge Winter auf und nach 1910 sind einige Sommer sehr kühl; doch die kalten Jahre der kleinen Eiszeit sind vorüber.

Das Wetter im Jänner 1910 ist lau und regnerisch. Im Jänner 1910 fielen im Komitát Arad in Ungarn 10 mm Schnee und 23 mm Regen, im Februar 1910 9 mm Schnee und 47 mm Regen. Die Eisgruben bleiben den ganzen Winter über ungefüllt. Anfang März 1910 macht sich schon der Frühling bemerkbar.

Bericht über den Stand der Obstkulturen und Weingärten in den im Reichsrate vertretenen Königreiche und Ländern Ende April 1910:

Die Temperaturen im Monat April 1910 zeigten nur geringe Schwankungen und hielten sich, von dem Schneefall vom 30. März auf den 1. April 1910 folgenden kurzen Frostperiode und von dem Kälterückschlag Mitte des Monats abgesehen, nahe den normalen Werten. Der Monat April war ziemlich reich an Niederschlägen und kann trotz des Regendefizites in einzelnen Gebieten (namentlich in Südtirol und Istrien) als feucht gezeichnet werden, da die Regenfälle sich auf viele Tage verteilten. Während des Monats war die Bewölkung groß, der Sonnenschein gering, Gewitter, Hagel und stärkere Stürme selten. Der Stand der Weingärten ist in Mittelsteiermark sehr gut; in Untersteiermark sehr gut bis übermittel.

In der Nacht vom 23. auf den 24. April 1910 kam es mitten in der Blütenpracht der Obstbäume zu einem Wettersturz, der nicht nur für die Obsternte, sondern auch für die Weinkulturen eine sehr ernste Gefahr brachte. Am 24. April 1910 sank das Thermometer in Langenlois auf minus 3 ° C. Im Pulkautale sanken die Temperaturen mehrmals in dieser Woche bis zum Gefrierpunkt. Allenthalben wurde von den Frostwehren geräuchert. Auch in Ungarn war in der Nacht von 23. Auf 24. April 1910 war in mehreren Gegenden ziemlich starker Frost. Aus den Komitaten Pressburg, Neutra, Bereg melden staatliche Weinbauorgane an den Obst und Weinkulturen 15 % bis 20 %, Bihar, Nográd, Pest, Sziolágy, Ugosca, Békés, Arad 30 % bis 50 % Frostschaden.

Aus Bozen wird am 16. Mai 1910 berichtet: War schon der April mit Ausnahme weniger Tage kalt und stürmisch, so begann der Mai mit einem wahren Dezember-Wetter. Am 8. Mai 1910 wurden die Berge bis 600 Meter Seehöhe herab tief mit Schnee bedeckt und am 11. Mai 1910 schneite es sogar in den ebenen Weingärten. Dass unter solchen Verhältnissen das Wachstum der Weinstöcke nicht vorwärts gehen will, liegt auf der Hand. In höheren Lagen ist der Austrieb noch sehr zurück und in den wärmeren Lagen beginnen sich die Träubchen zu verranken, denn das Wetter ist immer noch kühl und unbeständig. An kälteren Orten, wie z. B. im Elisabethtal um Klausen und Brixen, hat der Frost bereits namhafte Schäden verursacht, ebenso stellenweise in den Tiefebenen. Die Weinvorräte sind sehr gelichtet.

Starkregen, Hochwasser, Tornado

Das Jahr 1910 hatte die größte Jahresniederschlagssumme des gesamten Zeitraumes 1845 bis 1913. Aus verschiedenen Gebieten trafen Nachrichten über fürchterliche Wasserkatstrophen ein. Grauenvoll waren die Schilderungen der Überflutung des fruchtbaren Ahrtales, dann wurde man erschüttert durch Meldungen über die verheerenden Starkregen im bayerischen Hochland und der Ebene des Lechs. Über Tirol und Vorarlberg traf eine schwere Wetterkatastrophe herein, die auch die benachbarte Schweiz nicht verschonte. Auch die ungarischen Komitate Kronstadt und Krasso, wo die Zerstörung bedeutender Werte nebensächlich war, angesichts der Hunderten von Menschen, die in den riesigen Wellen des Hochwassers ihren Tod gefunden haben. Zu diesem maßlosen Unglück kamen Meldungen über Starkregen, zahlreiche tödliche Blitzschläge, sogar einen Tornado, wütet über die ungarisch-steiermärkische Grenze hinweg. Trotzdem trat kein Ausgleich der atmosphärischen Spannungen ein, noch immer waren die unheimlichen Wolkenformation vorhanden. Der Regen wollte sich nicht erschöpfen und der bewölkte Himmel sich leeren.

Hochwasser in Ungarn:

Die durch einen Wolkenbruch verursachte Überschwemmungskatastrophe hat in acht Bezirken des Komitates Lugos zahlreiche Gemeinden verwüstet und Hunderte von Menschenleben, darunter eine Menge von Kindern, als Opfer gefordert. Durch das von den Bergen kommende Hochwasser haben die meisten Bäche ihr Bett verändert, die Orte zerstört und die Saaten vernichtet, überdies an den Tierbeständen großen Schaden angerichtet.

In diesem Komitat allein beträgt der Schaden mehrere Millionen Kronen und die Bevölkerung der heimgesuchten Gegend sieht daher drückender Hungersnot entgegen. Auf Millionen kann man allein den in den Straßen, Brücken und anderen Kommunikationen verursachten Schaden bemessen. Wo der Starkregen gewütet hat, sind alle Wege so beschädigt, dass ein Wagenverkehr unmöglich ist und die meisten nur zu Fuß oder Pferd erreichbar sind. Nahezu sämtliche Brücken sind fortgerissen oder unpassierbar.

Hochwasser in Vorarlberg:

Aus Bregenz wird über die Wetterkatastrophe in Vorarlberg, über die wird ergänzend berichtet: Der vom Wasser in ganz Vorarlberg angerichtete Schaden wird auf acht bis zehn Millionen Kronen geschätzt; die Fabrik der Firma Hämmerle in Gisingen-Feldkirch allein beziffert ihren Schaden mit über eine Million Kronen, die Stadtgemeinde Feldkirchwird nach allgemeiner Schätzung ebenfalls mindestens eine Million Kronen verschmerzen und nicht viel weniger dürfte der Verlust betragen, den die Feldkirchner Geschäftsleute erleiden. Einzelne beziffern ihren Schaden mit 20.000, 40.000, 50.000 Kronen und mehr. Gerade die Marktgasse, das Geschäftsviertel der Stadt, stand bis zum ersten Stockwerk unter Wasser. Die städtische Wasserleitung wurde gesprengt, das Gaswerk und das Elektrizitätswerk außer Betrieb gesetzt, sodass Feldkirch kein Trinkwasser, Gas und kein Licht und nur zwei Bäckereien besitzt, welche die Bevölkerung mit Brot versorgen sollen. Fast alle anderen Bäckereien sind betriebsunfähig geworden. In der Johanniskirche und in der Frauenkirche wurden von den hereinströmenden Wasserwogen die Bänke durcheinander geworfen, die Altäre und Paramente ruiniert. Das Wasser überflutete die Altäre vollständig.

Nicht weniger gefährlich hat das Wasser in Bludenz, im Montafon und Walsertal gehaust. Der Rhein wies bei Höchst einen Stand von 8.50 Meter auf, ein seit 1870 nicht mehr beobachteter Wasserstand. Der Bodensee flutete in Bregenz überall über die Kaimauern; das Wasser reicht bis zum Postgebäude und bis zum „Hotel Montfort“. Hochinteressant ist gegenwärtig die Rheinmündung und jene der Bregenzer Ache. In einem riesenhaften gen, wild durcheinander wirbelnd, treiben viele Tausend Baumstämme, Rundholz und Balken, darunter solche von gewaltiger Größe , vor beiden Mündungen. Im Bregenzerwald forderte das Hochwasser mehrere Opfer. Tragisch gestaltete sich der Tod des Vorarbeiters Karg aus Kennelbach, der beim Passieren eine Brücke in die Ache gerissen wurde, sich auf einen starken Balken schwingen konnte, doch samt diesem pfeilschnell dem Bodensee zugeführt wurde, in dessen Strudel er unter verzweifelten Hilferufen versank.

Quelle:

Allgemeine Wein-Zeitung Nr. 1370/1910 vom 31. März 1910.

Allgemeine Wein-Zeitung Nr. 1378/1910 vom 26. Mai 1910.

Allgemeine Wein-Zeitung Nr. 1377/1910 vom 19. Mai 1910.

Marburger Zeitung vom 21. Juni 1910.