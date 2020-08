Viele Unwetter, regelmäßiger Starkregen und dann wieder Sonnenschein. Das heurige Wetter stellt die Landwirte auf eine harte Probe. Um Ernteeinbußen in Grenzen zu halten, wurde in der Südsteiermark bereits vor Tagen mit der Kürbisernte begonnen. "Es besteht die Gefahr, dass die Kürbis stark faulen, wenn es so viel regnet", so ein Kürbisackerbesitzer aus der Naturparkgemeinde Heimschuh.

"Im Saggautal und im Raum Leibnitz wurden mittlerweile schon sehr viele Kürbisse geerntet", bestätigt Bezirkskammerobmann Christoph Zirngast. Ersten Schätzungen zufolge kann mit einer guten Ernte gerechnet werden. "Der Ertrag dürfte bei etwa 800 kg Kürbiskerne pro Hektar liegen", meint Zirngast. Nachdem die Witterung auch im Frühjahr, in der Blütezeit, sehr feucht und regnerisch war, könne man mit der Ernte durchaus zufrieden sein.