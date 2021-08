Das Leben hält viele Überraschungen bereit. Auch wenn wir immer unser Bestes geben, wenn wir uns bemühen, wenn wir Geduld und Ausdauer zeigen, manchmal wachsen uns Situationen über den Kopf. Dann ist es an der Zeit, eine Auszeit zu nehmen.

"Unter frustrierende, zermürbende und kräfteraubende Lebensphasen zieht frau am besten einen Schlussstrich", betont Sandra Jakomini von der Frauenberatungsstelle in Leibnitz (Verein "freiraum"). Sie kennt die Sorgen und Nöte der Frauen durch ihre Arbeit als Sozialpädagogin, Genderforscherin, Lebens- und Sozialberaterin ganz genau.

Krisenwohnung gibt Hoffnung

"Sich ein Scheitern einzugestehen, eine krisenhafte Konstellation zu erkennen oder der Gewaltspirale ein für alle Mal ein Ende zu setzen, erfordert viel Mut", weiß die Expertin.

Frauen fällt es manchmal schwer, ihre Energien für sich selbst zu nutzen. Sie sind es gewohnt, Kraft in eine Partnerschaft zu investieren, bei der sie immer wieder den Kürzeren ziehen. Frauen wissen, wie sie Verantwortung und Kosten zum Wohl der Kinder übernehmen. Sie verzichten auf Kleider, Urlaube und jeglichen Luxus, um ihre Familienangehörigen glücklich zu machen. Werden Frauen verprügelt oder unterdrückt, machen sie sich oft selbst vor, dass das alles ihre Schuld ist. Sie glauben, dass sich ausweglose Beziehungen zum Guten verändern, wenn sie sich selbst nur möglichst einschränken, genügsam und selbstlos sind.

Schutz für Frauen

Schluss damit! Nun gibt es endlich eine Krisenwohnung für Frauen in Leibnitz, wo Frauen Schutz finden können. Mit der Förderung der Sozialabteilung des Landes Steiermark und unter der Schirmherrschaft der Frauenberatungsstelle, in Kooperation mit der Gemeinde Leibnitz und dem Frauenhaus Graz ist es möglich, mit Kind und Kegel rasch und unbürokratisch einzuziehen.

„Wir schaffen damit einen Ausweg, wenn es zu häuslicher Gewalt kommen sollte. Diese Wohnungen sind ein zusätzliches Gewaltschutzangebot für Frauen und Kinder in Krisensituationen und ganz nah bei den Betroffenen in den Regionen“, unterstreicht Soziallandesrätin Doris Kampus.

Auch die Landtagsabgeordnete Bernadette Kerschler macht sich für das Bestehen dieser Notwohnung stark: „Es liegt auf der Hand, dass Frauen, wenn sie Schutz suchen, ihren Wohnbezirk nicht verlassen wollen. Kinder sollen nicht aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen werden. Auch nach der Beendigung einer Gewaltbeziehung muss ein handelbarer Alltag für die Frau gewährleistet sein,“ sagt die Landtagsabgeordnete, die Frauenagenden großschreibt.

„Frauen müssen tragfähige Netzwerke schaffen, um im täglichen Leben zu bestehen. Selbstbestimmt in die Zukunft zu blicken, das Leben planen und sich in der eigenen Wohnumgebung sicher und gut aufgehoben fühlen, das soll für jede von uns eine Selbstverständlichkeit sein“, so Sandra Jakomini von der Frauenberatungsstelle.

"Fassen Sie den Mut und melden Sie sich bei uns", ergänzt Eva Surma, ebenfalls von der Frauenberatungsstelle.

Nähere Informationen

Verein "freiraum"'

Frauenberatungsstelle Leibnitz

Tel.: +43 677 64498325 oder 03452/20 200

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch von 8 bis 16 Uhr

Do 8 bis 12 Uhr

www.verein-freiraum.at

Waren Sie schon einmal Opfer von Gewalt?