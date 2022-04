Im Jänner kündigte Helmut Leitenberger an, dass er nach 17 Jahren sein Amt als Bürgermeister zur Verfügung stellen wird. Wer die Nachfolge antritt, wurde am Freitagabend, dem 8. April, in einer geheimen Wahl der SPÖ entschieden und fiel auf Michael Schumacher.

LEIBNITZ. Wie bereits im Jänner angekündigt, wird sich Bürgermeister Helmut Leitenberger in Leibnitz von der Politik verabschieden. Zahlreiche geeignete Kandidatinnen und Kandidaten wurden in den letzten Wochen genannt. In einem abgestimmten Verfahren haben sich zwei Kandidaten bereit erklärt, für diese Funktion zur Verfügung zu stehen.

Entscheidung fiel auf Michael Schumacher

Konkret haben sich Michael Schumacher (52 Jahre, Landesbediensteter, Gemeinderat seit 2005) und Martin Baumgartner (41 Jahre, Rehab-Berater, Mitglied der GR-Liste 2020) der Wahl gestellt.

In einer Parteivorstandssitzung inklusive der Gemeinderatsfraktion wurde am Freitagabend in geheimer Wahl der Nachfolger von Leitenberger gewählt.

Insgesamt waren 31 Wahlberechtigte eingeladen – anwesend waren 28 Stimmberechtigte. Nach der Präsentation beider Kandidaten fiel die Entscheidung auf Michael Schumacher. Derzeit ist Schumacher Obmann vom Ausschuss für Stadtentwicklung. Davor war er zehn Jahre Obmann des Bau- und Raumordnungsausschusses.