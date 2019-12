Die Sternsinger sind im Bezirk unterwegs

Der Jahreswechsel naht mit Riesenschritten. Und vom 27.12. 2019 bis zum 06.01. 2020 bringen die Heiligen Drei Könige den Segen für das Jahr 2020 zu allen Menschen im Land.

Auch in jeder Gemeinde des Bezirkes Leibnitz werden junge Mädchen und Burschen für den guten Zweck unterwegs sein.

Segen bringt das Sternsingen aber auch zu Mitmenschen in den Armutsregionen der Welt. Mit den Spenden werden jährlich rund 500 Sternsinger-Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt.