Am Sonntag, dem 13. September, gastieren bei den "Seggauer Schlossmatineen" die Wiener Comedian Harmonists mit ihrem Programm „Gitarren spielt auf“. Aufgrund der COVID Platzbeschränkungen findet das Konzert ausnahmsweise im Kulturzentrum statt. Beginn ist um 11 Uhr.

LEIBNITZ. Den fünf Herren des Staatsopernchors – zwei Tenöre, zwei Baritone und ein Bass – und ihrem Pianisten gelingt es mit einer großen Portion „Wiener Schmäh“, viel Leichtigkeit und einer Prise Humor ihre Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Sie entführen mit ihren grandiosen Interpretationen in die glitzernde Welt der Varietés und Bühnenshows des vergangenen Jahrhunderts und lassen die Welt der originalen Comedian Harmonists lebendig werden.

Da trifft sich die Familie Kraus und fragt sich, was Daisy heut so macht, da funkeln die Stars & Stripes wenn die Gitarren aufspielen und man stellt in bester Stimmung erfreut fest, was es für eine wunderbare Welt doch ist.

Die Tickets sind sowohl als Einzeltickets oder auch als ABO für alle 5 Konzerte im Rahmen der Seggauer Schlossmatineen erhältlich. Infos darüber und die weiteren Schlossmatineen Termine sind auf der Website www.schlossmatineen.at unter 03452/76506 erhältlich.