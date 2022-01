Religiöse Kleindenkmäler, die meist an Wegen stehen und Andachtsbilder oder den gekreuzigten Christus zeigen, im Bayrischen und in Österreich Marterl genannt. Solche stehen auch in der Marktgemeinde Lebring und sie sind alljährlich Ziele einer Wanderung am letzten Wochenende vor Weihnachten.

LEBRING. Diese Veranstaltung, die von den „Dienstag- Gehern“ durchgeführt und der Marktgemeinde sowie dem ÖKB unterstützt wird, entsprang einer Idee, welche bei einer gemütlichen Stunde geboren wurde. Sie wird von der Bevölkerung gut angenommen – auch heuer waren bei herrlichem Winterwetter über 60 interessierte Teilnehmer am Buchkogel mit dabei.

Ein herzliches Danke an all jene, die bei einer der Stationen ein Gedicht vorgelesen, gesungen oder eine Weihnachtsgeschichte erzählt haben. Heuer waren dies VzBgm. OSR Hans Kiessner mit Franz Bachernegg, Sepp Pichler, Ursula Gruber, Daniel Windisch, Franz Garber, den Weisenbläsern der Theaterrunde und Pfarrer Peter Brauchart, der eine kurze Andacht beim „Holzsimmerl“ gehalten hat. Die heurige Wanderung stand auch im Gedenken an den vor kurzem verstorbenen „Geher-Obmann“ Fredi Lorentschitsch.

Ein großer Dank noch an alle, die die Teilnehmer auf der Strecke verpflegt haben – der Familie Köfer-Wiedner, den „Woakers“, der Schnitzerrunde und Grete Bierbacher!

Dieser knapp dreistündige „Weg nach Weihnacht“ wird im nächsten Jahr wieder im Kulturprogramm von Lebring-St. Margarethen aufscheinen und wir freuen uns auf zahlreiche Mitwanderer in Vorbereitung auf das große Fest.

