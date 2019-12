Die WOCHE Weinchallenge war auch im Jahr 2019 wieder ein voller Erfolg. Insgesamt wurden 746 Weine in zwölf Kategorien eingereicht.

Das Prozedere ist in jedem Jahr das gleiche: Nachdem eine Fachjury die Weine vorverkostet hat, bleiben in jeder Kategorie (Weißburgunder, Rotwein Klassik, Schilcher, etc.) die sechs besten Weine übrig. Eine Genussjury ist dann im stimmungsvollen Ambiente des Schlosses Ottersbach am Zug und kürt den Sieger. In diesem Jahr kamen gleich drei Sieger aus dem Bezirk Leibnitz. Das Landesweingut Silberberg mit Kellermeister Klaus Fischer setzte sich mit dem Morillon die Siegerkrone auf. Das Weingut Adam-Lieleg aus Leutschach war auch heuer beim Muskateller eine Klasse für sich. Und bei den gereiften Weinen konnte sich das Weingut Kratzer aus Heimschuh mit dem Sauvignon Kittenberg Reserve 2017 durchsetzen.

Herzlichen Glückwunsch noch einmal an alle Sieger! Wir freuen uns schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.



Hier findet Ihr alle Sieger:

