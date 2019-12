Das ist ja wirklich unglaublich. Sowohl beim AWC – International Wine Challenge, dem weltgrößten Weinwettbewerb mit heuer 12.617 eingereichten Weinen von 1.756 Produzenten aus 42 Ländern, als auch beim internationalen PIW-International Wine Award 2019 (PIWI steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorte, also Reben die nachhaltig und naturbewusst bewirtschaft werden) gewann das Weingut & Wohlfühlzimmer Adam-Lieleg aus Steiermarks größter Weinbaugemeinde Leutschach an der Weinstraße gleich drei Mal den Titel “Weltbester”.

Beim AWC International waren es der steirische Landessieger, der Muskateller Ried Kranachberg 2018 und der PIWI-Wein Muscaris Königslilie. Beim weltgrößten PIWI Wine Award wurde die Muscaris Naturperle sogar als der weltbeste PIWI Schaumwein bewertet. Auch die Muscaris Königslilie erzielte Rekordpunkte und ist der höchst bewertete PIWI-Weißwein Österreichs 2019! Weitere Goldmedaillen holten sich das Weingut & Wohlfühlzimmer Adam-Lieleg mit dem Morillon Südsteiermark DAC 2018 und dem Sauvignon blanc Ried Kranachberg 2018 beim AWC sowie mit der Muscaris Feuerlilie mit 90 Punkten Gold beim PIWI International Award 2019. Wer glaubt, das war schon alles, irrt sich. Der Familienbetrieb feierte noch weitere Erfolge: Jungwinzer Sieger, bester Muskateller im Salon Wein Österreichs, Doppelsieg in der Plus City Weinprämierung in Linz und noch einige mehr.

Drei aktive Weinbaugenerationen

Ja, diese Serie ist wirklich unglaublich – aber wahr. Aufgebaut auf die Leidenschaft und das Wissen von drei aktiven Weinbaugenerationen. Großvater Franz Adam, Vater Manfred Lieleg und Jungwinzer Florian zeigen auf, wie perfekt das Zusammenspiel von Erfahrung, Innovation und Leidenschaft funktionieren und zu welchen inspirierenden und motivierenden Ergebnissen das führen kann. Das beigefügte Bild zeigt die drei erfolgreichen Winzergenerationen sowie auch die sechs Goldweine mit dem umfangreichen Medaillenspiegel. Nähere Informationen sowie auch Weinbestellungen unter adam-lieleg.at