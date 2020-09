Am 30. Dezember 1596 starb der berühmte Seefahrer Sir Francis Drake, geboren 1545 in Tavistoke in der Grafschaft Devonshire. Er war der Erste, der die Kartoffel nach Deutschland brachte. Peru ist das Ursprungsland der Kartoffel; von dort kam sie nach Europa.

Der Erdapfel, bzw. die gemeine Kartoffel, lat. Solanum tuberosum, Lin., franz. pomme de terre, war um 1800 eine allgemein bekannte Frucht, die der englische Seefahrer Drake in Europa bekannt gemacht hat. 1744 hat man in der Steiermark von der Existenz von Kartoffel nichts gewusst, schreibt die Kleine Zeitung vom Donnerstag, den 25. September 1969, was allerdings nicht der Wahrheit entspricht.

Die Neuerungen in der Regierungszeit Karl VI:

Nach der kurzen Regierungszeit Kaiser Joseph I. von 1705 bis 1711 trat Karl VI. die Regierung an (1711 bis 1740); Karl VI. tat viel für den Handel und Verkehr; er legt die Straße über den Semmering an, machte die Save schiffbar, ermunterte die Bauern zum Anbau des Mais durch Befreiung desselben vom Zehent, unter ihm wird der Anbau der Kartoffel in der Steiermark verbreitet, werden die Schindeldächer verboten. Seitdem diese Kulturpflanzen in der Steiermark bekannter sind, wurden die Hungerjahre seltener und alles das, was damit zusammenhängt, Nahrungsmittelmangel, Krankheiten, Rückgang der Bevölkerung. Zum Fortschritt, zur gesunden Bevölkerung und dem Gefühl der Wohlhabenheit trugen Mais und Kartoffel nicht wenig bei. Von 1846 bis 1858 produzierte die Steiermark durchschnittlich 2,157.870 Metzen Mais im Wert von 6, 473.610 fl. (pro Metzen 3 fl., 1 Metzen 61. Liter) und 1,800.000 Metzen Kartoffel 4,140.000 fl. (pro Metzen 2 fl. 18 Kreuzer).

Noch im 17. Jahrhundert deckten Getreidebreien den größten Teil des täglichen Nahrungsmittebedarfes der Bauern. Erdäpfel waren zwar bekannt, fanden aber vorerst nur als Zierpflanzen in fürstlichen Gartenanlagen Verwendung. Im Laufe des 18. Jahrhunderts verwendeten die Bauern die Kartoffel als Schweinefutter, bis die Hungerkatastrophen um die Jahrhundertmitte die Menschen dazu zwangen, die bis dahin unbeliebten Knollen selbst zu essen.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts verwendeten die Bauern die Kartoffel als Schweinefutter, bis die Hungerkatastrophen um die Jahrhundertmitte die Menschen dazu zwangen die bis dahin unbeliebten Knollen, selbst zu essen. 1740 spitzte sich die die Notlage der Bauern durch Missernten zu. Was trotz Wetterunglück wuchs, fraß das Wild. Einige Attendorfer Bauern sagten ihre Gründe heim (gaben sie zurück). Die verzweifelten Bauern sahen dem Hungertod ins Auge. In diesem Jahr vergönnten die Bauern den Schweinen die Erdäpfel nicht mehr und aßen sie zum ersten Mal selbst.

Die Erdäpfel galten als „Saufutter“ und erst in den Hungerjahren von 1767 bis 1772 begannen sie dem Landvolk zu schmecken.

In der Steiermark ist dieses Gemüse von der Speisekarte nicht wegzudenken, egal, ob sie als Suppe, Beilage oder Hauptspeise sie den Weg auf den Teller findet. Doch das war nicht immer so. Es dauerte, bis die „Sau-Erdäpfel“ den Steirerinnen und Steirern zu schmecken begannen. Um 1770 fand der Kartoffelbau in der Donaumonarchie bereits größere Verbreitung. Sie erhalten verschiedene Sortenbezeichnungen, z. B. Frühkartoffeln (auch Maltakartoffeln genannt), andere wieder Nierenkartoffeln, Rosenkartoffeln, blaue Kartoffeln, Futterkartoffeln usw. Erst in den Hungerjahren 1767 bis 1772 schwinden die Vorurteile gegen die Kartoffeln. In der Obersteiermark bleiben Erdäpfel noch weiterhin wenig beliebt, lieber isst man die bei den slawischen Bauern bevorzugten Talken (Talggen). In den Hungerjahren 1793 und 1816 ergänzte der Erdapfel den Getreidebrei, denn nun aßen die Bauern auch das Schweinefutter, um zu überleben. Die Futtererdäpfel spielten für die Fleischproduktion eine unentbehrliche Rolle. Von der steirischen Bevölkerung erhielt die nahrhafte Knolle mehrere Bezeichnungen, die nicht immer ganz zutreffend waren. Die Italiener nannten sie wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Trüffeln Tartufoli, woraus der deutsche Name „Kartoffel“ entstand. Die Bezeichnungen „Erdbirn“, „Grundbirn“ für Erdapfel beruht auf eine Verwechslung mit der Frucht Helianthus tuberosus, Lin., den Topinambur. Sie wurden von den Kartoffeln nach und nach verdrängt. In der Steiermark waren die Kartoffeln früher neben dem Brot für die Bevölkerung das wichtigste Nahrungsmittel. Die Zubereitung war bereits für die Inka denkbar einfach: man brauchten sie nur zu kochen. Zu großer Berühmtheit gelangten die Pommes de terre frites erst in Europa, und zwar in Belgien, wo sie als Fischersatz galten.

Die Weinhecken waren nach dem Hofkanzleidekret vom 9. Jänner 1812 und die Erdäpfel nach dem Hofkanzleidekret vom 13. März 1812 zehentfrei.

1848 herrscht eine Wirtschaftskrise in ganz Europa, bedingt durch die Krise in den USA, Kartoffelfäule und Missernten der vergangenen Jahre.

1860 nährt sich der mittelsteirische Bauer größtenteils von Mais und Heidekorn, jedoch gehört auch Hirsebrei zu seiner Lieblingsnahrung. Kartoffeln werden häufig genossen. Zur Bereitung der Speisen werden Milch, Rind- und Schweineschmalz verwendet, und vorzüglich in der Zeit der vierzigtägigen Fasten Kürbiskernöl im kalten und warmen Zustand. Die Hauptnahrung des Obersteirers sind schwere Mehlspeisen und Bohnen, Rüben, Sauerkraut und geräuchertes Rind- und Schweinefleisch. Mit Kartoffeln hat der Obersteirer kein „Gschatz“.

Erdäpfel als Festessen zu Weihnachten 1945:

Das war ein hartes Jahr! Das waren harte Weihnachten 1945. Man braucht sie nicht zu schildern, jeder kennt sie. In neun Monaten ein einziges Ei, das ist symbolisch. Im kalten Zimmer stand der einsame Weihnachtsbaum, an Gaben mangelte es, der Weihnachtsschmaus bestand doch meist aus Kartoffeln. Harte, harte Zeiten! Wenn´s Abend wird, weht blauer Rauch, Feuer züngeln und über die heißen Kieseln brutzeln Erdäpfel.

