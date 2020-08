Schon sehr früh besuchten Reisende das Steirische Weinland, viele auf dem Weg der „Grand Tour“ in Richtung Neapel. Ziel waren die Städte Pompeji und Herculaneum, die 79 n. Chr. durch den Ausbruch des Vesuvs zerstört worden waren. Von diesen stammt auch die Bezeichnung Tourist. Es kamen aber manchmal Gäste, die sich auf dem Weg machten, um Funderlebnisse aus der Geschichte der Gegend um Leibnitz zu finden. Es sind sogenannte „Bildungsreisende“, die unter Genuss nicht nur Essen und Trinken verstehen.

Ein solcher Gast war ein gewisser Weidmann, von dem der nachstehende Bericht aus dem Jahr 1817 stammt:

Ein Tag in Leibnitz:

Vielmals habe ich die herrlichen Gegenden der Steiermark durchwandelt; oft fühlte sich mein durch bittere Erfahrungen tiefgebeugtes Gemüt gestärkt und erhaben durch den reinen Genuss, den die Natur diesem von ihr mit parteiischer Vorliebe ausgestatteten Ländchen gewährt; einer heitersten Punkte aber im Zyklus der freundlichen Erinnerungen meines Lebens wird ein in Leibnitz und Seckau verlebter Tag noch in späten Jahren für mich sein.

Der Wunsch, meinen lieben Freunden, den Schöpfern dieser für mich so angenehmen Reminiszenz in diesen Blättern ein kleines Denkmal davon zu weihen, dessen Anblick sie wohl noch einmal in späteren Tagen erfreuen und an einem so fröhlich verlebten Tag erinnern möge, ist die Hauptursache der Entstehung dieser flüchtigen Skizze.

Es ist, Gott sei Dank! Nun auch in Österreichs Jugend das Bewusstsein erwacht, eine der ersten wissenschaftlichen Forderungen an einen guten Staatsbürger sei die Kenntnis seines eigenen Vaterlandes. Wir haben nun auch schon viele junge Männer sowohl adelige wie bürgerliche aufzuzeigen, welche von diesem edlen Trieb angespornt auf den Höhen des Schneebergs, Ötschers und Traunstein gewandelt sind, die heimischen Katarakte der Traun und Strub beschauten und die Wogen des Gmundner – und Hallstätter Sees durchschifften, indes sie sonst mehr vom Rheinfall und von den Ufern der Seine und Tiber, als von Gestaden der Donau, Traun und Enns zu sagen wussten.

Doch sowie in Österreich die hohen Reize des gebirgigen Südens, so zogen die Wanderer in der Steiermark größtenteils nur die erhabenen Alpenszenen des nördlichen Teiles an. Mariazell, die Wild- und Gemsalpen, Admont, Aussee, die großen Eisenwerke zu Eisenerz und höchstens Graz waren das Ziel der häufigsten Reisen. Ich selbst muss gestehen, dass außer Rohitsch, Radkersburg und Marburg die Naturschönheiten der südlichen Steiermark lange Zeit terra incognita für mich waren.

Meinen Landleuten „und anderen“ nun, welche nach mir das reizende Graz besuchen werden und denen das Glück nicht zu Teil wird, so freundliche, von allen Guten und Schönen so lebhaft durchdrungene Führer und Leiter zu finden wie ich, einen kleinen Fingerzeig nach einem anziehenden Punkt der noch lange nicht gehörig gekannten und gewürdigten südlichen Steiermark zu geben, dieser Wunsch war die nächste Ursache der Entstehung dieses Aufsatzes. Wenn es mir gelingt auch nur einem fühlenden Herzen die Genüsse verschafft zu haben, welche ich dort fand, so soll es mich freuen.

Noch funkelte der Morgenstern und einer der schönsten Sommertage dämmerte, als wir zur italienischen Barriere hinaus unseren Weg antraten. Die aufsteigende Sonne vergoldete herrlich die uns zur Rechten liegenden Hügel, mit dem freundlichen Kirchlein St. Martin und Florian. Bald war sie ganz und in voller Heiterkeit emporgestiegen, und wir grüßten sie mit fröhlichem Herzen.

Rasch trabten die mutigen Pferde vorwärts und bald hatten wir Feldkirchen erreicht. Für Wanderer, welche diese Reise zu Fuß machen, und früh von Graz aufbrechen ist beim sogenannten Puntigam, einem links an der Straße liegendem Wirtshaus oder hier in Feldkirchen die beste Station zum Frühstück.

Vor Wildon wird die Gegend recht hübsch. Die beiden Schlösser Weißenegg und Schwarzenegg auf beiden Seiten der Mur präsentieren sich ganz artig und so geht es in angenehmer Abwechslung nach Wildon. Ein ansehnlicher, aber öder und trauriger Markt. Der eine große Turm der alten Burg der Wildoner starrte melancholisch zu uns herab. Den zweiten hatte ein Blitzstrahl des letzten Gewitters zermalmt. Viele Jahrhunderte gingen an diesen Gemäuer vorüber, seit die mächtigen Dynasten kräftig drin walteten. Die Schatten des ausgestorbenen Geschlechtes durchwandeln nun die Trümmer ihres einstigen Sitzes und nach wenigen Jahrzehnten sind vielleicht auch diese Trümmer verschwunden. Fichten und Tannen werden dann den Platz bedecken, wo einst die mächtigen Wildonier so oft das Schicksal dieser Gegend entschieden! Das ist nun so die menschliche Pracht und Herrlichkeit!

Hier endet das Grazerfeld und jenseits des Wildoner Berges beginnt das Leibnitzerfeld, welches sich bis Ehrenhausen an den Platsch erstreckt. Für Fußreisende wäre Wildon die Mittagsstation, um dann abends vollends nach Leibnitz zu gehen.

Hier versäume ja niemand die Muße sich zu verweilen, denn man hat den Schlossberg und den Bocksberg (die westliche Seite des Berges) zu ersteigen. Eine reiche üppige Aussicht wird besonders auf letzterem die kleine Mühe des Aufstiegs reichlich lohnen; ich verlebte voriges Jahr [1816] im Anschauen dieser herrlichen Aussicht einen heiteren Abend dort.

Von Wildon ließen wir den Wagen leer über den Berg fahren und gingen auf einen kleinen Fußsteig zur Linken durch das Wäldchen. Ein reizendes Stückchen Weg! Bald trafen wir wieder mit dem Wagen zusammen, und rasch ging es nun die kleine Strecke Weges hinab nach Lebring, der zweiten Poststation von Graz.

Von Lebring war die Straße nun erfreulicher anzuschauen, da die Verwüstungen des Hagels nicht mehr sichtbar waren. Die Saaten sproßten hoch und das Leibnitzerfeld hatte ein fröhliches freundliches Aussehen. Zur Rechten erblickten wir Leibnitz und Seggau auf seinem waldigen Hügel. Der große Keller im italienischen Stil zeigte sich schon von ferne den Blicken. Auch das Kirchlein Frauenberg schaute freundlich in die Welt heraus und die Erinnerung der siegreichen Steiermärker gegen die Türken [1532], welche auf dieser Ebene stattfand, hob das Herz in patriotischer Regung. Außerhalb Lebring stand einste eine sehr alte Kirche links von der Straße, und von da dreht sich der Weg rechts nach Leibnitz hinüber; aber wir fuhren noch vorwärts nach dem sogenannten Retzhof, einer herrschaftlichen Villa und von dort erst nach rechts, um auf diesem unbedeutenden Umweg noch eine antiquarische Merkwürdigkeit zu beschauen, nämlich den Platz, wo die alte römische Kolonie Morella [Mureola] stand, welche von den Barbaren bei ihren Einfällen in Noricum im 4. Jahrhundert zerstört wurde. Ihr Dasein auf diesem Punkt wird durch eine große Menge Hügel, deren Durchwühlen eine interessante Ausbeute ergab, und noch wichtigere hoffen lässt, bezeugt.

Ich hatte in Graz schon oft von diesem Morelle reden hören*. Man hatte mich in hochtrabenden Redensarten darauf aufmerksam gemacht, aber ich hatte nie viel darauf gegeben. Ich dachte, wer, wie ich, unter den Ruinen Polas und Veronas und durch den Trajans-Bogen gepilgert sei, der möge wohl an den Hügeln von Morella nichts finden, was ich anzöge; aber siehe da, ich hatte mich geirrt und bekenne es gerne. Sonderbar und wehmütig sanft ergreift der Anblick dieser zahllosen Hügel gewiss jedes gebildete fühlende Herz; in zum Teil noch stehenden Ruinen, spricht dieses Gefühl nicht so mächtig zum Gemüt, denn man verbindet mit ihrem Anschauen den Begriff von Leben und Tatkraft derer, die diese gewaltigen Werke schufen, aber mit diesen kahlen öden Hügeln, in denen man Helme, Waffen, Münzen und Hausgeräte fand, welche das Dasein der unter ihnen schlummernden Römer unwidersprechlich dartun, verbindet sich unwillkürlich die Idee von Tod und Grab und schlägt mit ernsten Lauten an die Saiten der Seele. In Nebelgestalten steigen die Bilder einer schönen Vergangenheit vor dem Innern auf. Hier, wo jetzt die Totenstille zwischen den Hügeln ruht, wogte vielleicht einst die Volksmenge nach der Arena. Es kämpfte der Gladiator und donnernd flog der Wagen zm Ziel! Das volle kräftige Leben eines gebildeten Volkes waltete in diesen Fluren und Homers und Virgils göttliche Laute waren hier wohl nicht fremd. Sie ging dahin die klassische Zeit und seit anderthalb Jahrtausenden schlafen die stolzen Römer unter diesen Hügeln den flüchtigen Traum ihrer Leiden und Freuden aus. Kein fühlendes Herz kann hier durchwandeln, ohne von dem Gedanken der Vergänglichkeit des Irdischen schaurig und wehmütig ergriffen zu werden.

* Damals war der Name der römischen Stadt Flavia Solva noch nicht bekannt.

Unter Gesprächen dieser Art langten wir dann in Leibnitz an. Da es Sonntag und gerade die Zeit des Gottesdienstes war, so wimmelten alle Straßen des Marktes von Landleuten, welche die Kirchen besuchen wollten, deren zwei sich hier befinden. Wir hielten bei Herrn Dirnbeks Haus. [Haus von Anton Dirnböck, Bürger und Gastwirt, Nr. 135, heute Adanitsch, Hauptplatz 23; Grundstücksverzeichnis des Kreises Marburg vom 20. April 1826]. Reinlichkeit und Bereitwilligkeit gefällig zu sein, zeichnen dieses Haus rühmlich aus, und in dieser Hinsicht, wenn auch nicht wegen der außerordentlichen Billigkeit, kann ich es allen Reisenden empfehlen.

Da die drückende Mittagshitze keinen Spaziergang ins Freie gestattete, so begnügten wir uns im Ort selbst die Straßen zu durchwandeln. Fast überall sieht man Steine aus der Römerzeit. So lag dicht neben Dirnbeks Haus bei dem Fleischer [Osterer?] ein großes Stück einer römischen Ara; die Arabesken waren noch deutlich sichtbar. Dicht darauf lagen Trümmer eines marmornen Karniesses usw. Wir besuchten zuerst die Kapuziner Kirche, deren Inneres ganz das Gepräge der Armut dieses Ordens trägt. Da ist auch keine Spur von architektonischer Verzierung oder dergleichen. Alles kühl und öde, ein paar elende Klecksereien von Gemälden abgerechnet, von denen zu wünschen wäre, man sähe sie nicht. Übrigens ist ein aus Marmor gehauener Grabstein in der Kirche, dessen Wappen von meisterhafter Arbeit sind. Schade, dass man den Künstler nicht kennt; er hätte verdient der Vergessenheit entrissen zu werden. Die Inschrift besagt, dass hier Graf Gottfried von Kollonitsch, Sr. k. k. Majestät geheimer Rat und Erzherzog Wilhelms von Österreich Kämmerer, welcher am 28. Mai 1664 gestorben sei, samt seiner Gemahlin begraben liege.

Aus dieser Kirche gingen wir in die zweite, welches die Pfarrkirche ist. bschon sie die größere ist, enthält sie Merkwürdiges. Ein neuer Beweis, welcher Unfug mit Epitaphien getrieben wird, sei folgende rührend erbauliche Reimerei, welche an einem ganz artig gehauenen Monument dieses Kirchhofes zu lesen ist:

Siehe Freund, und stehe still,

Betracht´hier aller Menschen Ziel.

Theresiens Hoppin Grab beschau

Geweste kaiserl. königl. Einnehmersfrau!!

Sie lebte in Frieden 18 Jahr

Und starb als sie 42 alt war!!!

Man bemerke! Die wackere Frau lebte achtzehn Jahr und starb mit 42. Das nenne ich doch eine wunderbare Erscheinung! [Was Weidmann nicht erkannte, war der feine steirische Humor in dieser Grabinschrift: bis 18 lebte die Frau im Frieden bis sie den Steuereinnehmer heiratete].

Nach Lesung dieser Verse ging ich nach Hause dachte ich mit Macbeth: „Ich hab´zu Nacht gegessen mit Gespenstern, und vollgesättigt bin ich von Entsetzen“, und ging nach Hause.

Auch das Zimmer, welches wir bewohnten, bot eine Merkwürdigkeit eigener Art dar. Die ganze eine Wand war nämlich bemalt und stellte den Kaiser Joseph II. [1786] auf der Heerschau bei Leibnitz vor. Er sprengt eben die Front herab von Generälen mit gewaltigen Haarzöpfen begleitet. Verschiedene fast schon verbleichte Inschriften an der Wand, verkünden auch, dass er zu selbiger Zeit dieses Haus bewohnte. Ich sehe den großen Joseph immer mit freudigem Gemüt, selbst wenn er so schlecht gemalt sein sollte, wie an dieser Wand.

Aber auch eine ernste Erinnerung wehte uns in diesem Zimmer an. Hier saß noch vor einigen Wochen in Lebenskraft und Fülle der alte biedere Dobler, als er nach seinem Weingarten reiste, und ahnte nicht, dass er dort den Tod finden würde. Friede seiner Asche! Nie müsse in Graz so manches Gute vergessen werden, welches er stiftete; besonders verdankt die Bürgermiliz den besten Teil ihrer Organisation seiner Tätigkeit zu einer Zeit, wo sie dem Staat so notwendig und nützlich war. Er schlafe sanft aus von den Mühen seines Lebens!

Endlich als sich abends die Hitze etwas gelegt hatte, traten wir unseren Spaziergang, den eigentlichen Zweck unserer Reise an. Gleich außerhalb des Marktes dreht sich der Weg links nach [in Richtung städtisches Bad zum heutigen Stadtpark] einem herrlichen Hain majestätischer Bäume, unter denen die Schießstätte erbaut ist. Die Schützengesellschaft war gerade versammelt und knallte um die Wette nach der Scheibe. Wiener werden in diesem Haine eine gewaltige Reminiszenz an den Prater finden. Ich wenigstens fand sie.

Man passiert die Brücke über die Sulm, einem freundlichen Bach, der auf der Landkarte zur Ehre eines Flusses gelangt ist, dreht sich abermals links und steigt dann einen höchst romantischen Waldweg etwas steil bergauf. Auf der Spitze des Berges eröffnet sich eine weite schöne Aussicht gegen Radkersburg hinab. Dann kommt das ärmliche Dorf Frauenberg, welches das auf diesem Berg erbaute Kirchlein umgibt. Wir betraten es sogleich. An der Kirchhofsmauer sind zwei Nischen, eine nach außen und eine nach innen, zwei höchst interessante Skulpturstücke angebracht, deren Meußel das tiefste Altertum verrät. Eine Kreuzigung und eine Abnahme vom Kreuz. Die starren Draperien der gotischen Bildnerei schauen wie das leibhafte zwölfte Jahrhundert in unsere moderne Zeit gar ernsthaft heraus; ein halbes Jahrtausend sahen diese Bilder gewiss schon vorübergehen. Auch eine Kanzel im Freien im Innern des Kirchhofs verrät hohes Alter.

An der entgegengesetzten Seite der Mauer hat man zwei Bruchstücke römischer Kunst, in Morella gefunden, eingesetzt. Das lohnte nun bei diesen Stücken wohl nicht der Mühe und verrät Kleinlichkeit; durch Ausbeuten dieser Art werden die Wissenschaften wohl nicht erweitert werden und solche Antiquitäten werden die Frage: ob Domitian blonde oder braune Haare hatte, wohl nicht erörtern. Man hat in Morella so schöne guterhaltene Stücke gefunden , dass man diese vom Zahn der Zeit gänzlich vernichteten Fragmente, ohne der Barbarei beschuldigt zu werden, wohl ihrem Schlaf hätte überlassen können.

Wir betraten sodann die Kirche selbst. Sie ist geräumig, hell und besonders am Hochaltar von sonderbarer Bauart, dass man fast vermuten sollte, sie möge im 16. Jahrhundert zu einem protestantischen Tempel gedient haben [ähnlich dem, des Ammann in Grottenhof]. Übrigens zieren sie recht artige Frescogemälde an der Decke. Besonders in zwei Erkern die Vermählung Mariens und Maria Reinigung. In Hinsicht des Pinsels recht gelungen, ist auch eine Judith zu nennen; aber die psychologische Unwissenheit des Malers ließ ihn denselben Fehler begehen, den ich schon an wenigstens 20 Bildern dieses Gegenstandes bemerkte. Judith verleugnet ganz ihre Weiblichkeit, dass sie ihrer Magd das Haupt des Feldherrn mit ruhiger, ja man möchte sagen, heiterer Miene darreichte, als hätte sie am Markt einen Kalbskopf erstanden; das ist doch wohl in einem edlen weiblichen Gemüte, wie die Schrift uns schildert, nicht leicht zu denken.

Ein Konstantin, der gerade das: in hoc signo etc. erblickt, ist recht gelungen. Auch zwei Altarblätter, eine Anna und eine Maria und eine Sebastian sind ausgezeichnet brav [ausgeführt]; besonders schwebt der Engel auf dem ersten wirklich in ätherischer Klarheit; und Ausdruck und Wahrheit belebt Kopf und Stellung des Märtyrers. Fast möchte ich glauben, diese Bilder seinen von Sandrat oder dem Kremser Schmidt.

Hier endet der Bericht Weidmanns. Heute wirbt man bei den Besuchern des Weinlandes mit einem Bildungsangebot, wie vor zweihundert Jahren; vorgetragen von Expertinnen, die mich immer wieder ins Staunen versetzen.

Quelle:

Der Aufmerksame Nr. 96 vom 12. August 1817 (von Weidmann).