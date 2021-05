Das Duo Gebrüder Nauschnegg in Leibnitz ist immer für Geniestreiche bekannt. Jüngst gelang ihnen ein solcher mit dem Facelift der Räumlichkeiten im Restaurant "Alte Post" in Leibnitz.

"Wir wollten schon lange den zweiten Raum ans Gesamtbild anpassen, schließlich verbringen wir täglich rund 16 Stunden hier und da möchte man sich auch selbst wohlfühlen!", so Bernd Nauschnegg über die Beweggründe des Umbaus.

Nachdem dann im Vorjahr feststand, dass die coronabedingte Zwangspause länger dauern wird als gedacht, wurde rasch gehandelt. "Bei sämtlichen Umbauten setzen wir auf ein bewährtes Team von Professionisten, die eigentlich fast alle aus der unmittelbaren Region kommen. Mit Wilfried Breitenthaler haben wir einen kompetenten Partner für die Planung und Konzeption der Räumlichkeiten gefunden! Wir wollten, dass alles so schnell wie möglich fertig ist, weil wir ja hofften, bereits im Februar wieder aufsperren zu dürfen," bringt es Stefan Nauschnegg auf den Punkt.

Perfekte Planung

Und rasch ging es tatsächlich, denn in nur zwei Monaten Bauzeit entstand das Herrenzimmer inklusive begehbaren Weinklimaschrank. Herrenzimmer deshalb "weil es so unglaublich gemütlich ist, dass speziell wir Herren gar nicht mehr aufstehen wollen," so die beiden Brüder schmunzelnd.

Edle Materialien wie Leder und Nussholz, gepaart mit passenden Leuchten sowie Akustikdecke machen den Raum zum zweiten Wohnzimmer. Das Gasthaus bietet von zwei bis 80 Personen Platz, insgesamt mit dem "Steakhouse Der Hans" können also bis zu 120 Personen feinste Kulinarik erleben.

Der begehbare Weinklimaschrank ist natürlich der Hingucker schlechthin im Raum. Gut die Hälfte der rund 700 Weine, welche die Weinkarte umfasst, finden hier Platz. Der Fokus liegt natürlich auf regionalen Weinen, jedoch befinden sich auch zahlreiche nationale und internationale edle Tropfen auf der Weinkarte, die schon fast einer Bibel gleicht.

"Wir möchten uns bei allen Firmen, die zur gelungenen Umsetzung beigetragen haben, recht herzlich bedanken! Wir haben echt eine Riesenfreude mit dem neuen Raum und hoffen, unsere Gäste genießen ihn so sehr wie wir," bekräftigen die beiden Brüder zum Abschluss.