Die Gewerkschaft machte sich am Dienstag Abend in Leibnitz vor dem Rathaus für Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Kindergärten und Horten stark.

LEIBNITZ. Unter dem Motto „Feuer und Flamme für Verbesserungen in der Elementarpädagogik“ wurde gestern mit einer Fotoaktion der Gewerkschaftsbewegung auf die schwierigen Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht, die in der Elementarpädagogik herrschen.

„In den Kindergärten wird hervorragende Arbeit geleistet und das unter erschwerten Bedingungen. Aber mittlerweile können viele KollegInnen fast schon nicht mehr“, berichtet Sigrid Rieger, ÖGB-Regionalfrauenvorsitzende des ÖGB Südweststeiermark.

Die Aktion am 24. Jänner 2022 am Hauptplatz in Leibnitz wurde vom ÖGB, den Fachgewerkschaften GPA, vida und younion sowie von der ARGE für Kinderbildung und -betreuung getragen, es werden kurz- und mittelfristige Maßnahmen gefordert. Diese sollen die Sicherheit in den Kindergärten unter anderem durch Sicherheitskonzepte verbessern und auch bessere Rahmenbedingungen und zusätzliche Finanzierungen in diesem so wichtigen Arbeitsfeld bringen.

Der 24. Jänner ist der Tag der Elementarpädagogik und wurde österreichweit von gewerkschaftlichen Aktionen begleitet.

Das könnte dich auch interessieren:

Blutspende-Termine im Bezirk Leibnitz