Ein Hunderter für zwei echte Fünfiger

Einen runden Geburtstag feiern ist eine Sache, aber daraus für jedes glückliche Lebensjahr die Heiligengeistklamm zu durchschreiten, eine andere.

Die beiden Leutschacher Willibald Trunk, Küchenchef im Retzhof, und Moderator Gregor F. Waltl haben nicht nur heuer jeweils ihren 50er gefeiert, sondern sich aus einem Spass heraus gegenseitig das Gelöbnis abgerungen, 50 mal die beliebte Klamm an der Grenze zu Slowenien zu gehen. So ist das "Klammgehen" für die beiden, oft allein, gerne auch in Begleitung, über das Jahr zur lieb gewonnen Auszeit für drei bis vier Stunden geworden. "Ich bin echt froh, dass wir dieses Gelöbnis gemacht haben. Es waren und sind für mich die besten Stunden zum Abschalten und um auch mal Zeit für mich selber zu haben!" betont der Feuerwehrhauptmann Willi Trunk. "Es ist unglaublich faszinierend, dass die Klamm sich jedes Mal anders, neu und abwechslungsreich präsentiert. Es ist tatsächlich ein besonderer, vielleicht sogar magischer Platz", schwärmt der umtriebige Gregor F. Waltl. Den 50. Klammgang feierten die beiden mit vielen Freunden aus Slowenien, Italien und Deutschland und der Steiermark als "Bauernsilvester" am 30. Dezember. Apropos magischer Platz: Es gibt tatsächlich zwei große Geheimnisse. Denn ob die beiden nun nächstes Jahr 51 Klammwanderungen machen werden und vor allem wieso es zwei Bäume gibt, an welchen man die einzelnen Begehungen vermerkt hat, wollen die beiden nicht verraten.