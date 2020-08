In Leutschach, dem Herzen der Südsteirischen Weinstraße, boomt aktuell nicht nur der Tourismus.



(gw) Der schmucke Ort Leutschach an der Weinstraße hat sowohl für Bewohner wie Gäste viel vor und viel zu bieten. Mit der feierlichen Eröffnung der Neuen Mittelschule und des integrierten Musikheims am 19. September und einem Tag der offenen Tür am 20. September bekommen nach nur zwei Jahren Bauzeit sieben Klassen und rund 120 Schüler eine moderne und architektonisch klug gestaltete neue Heimat. Ein pädagogischer Schwerpunkt wird im neuen Haus auf Tourismus gelegt. Damit bringt man auch die Anforderungen der regionalen Wirtschaft auf den Punkt.

Neue Polizeiinspektion

Mit dem Neubau der Polizeiinspektion beim ehemaligen Gemeindeamt von Schloßberg wurde in Leutschach dem sensiblen Thema Sicherheit mit einem funktionellen und barrierefreien Um- und Neubau Rechnung getragen. 2014 wurde der Posten Leutschach mit der Dienststelle Arnfels fusioniert, und mit dem Neubau ist nun der Fortbestand des Postens in Leutschach auf Jahre garantiert.

Beliebter Erholungsort

Mit Garantie ist auch der Tourismus in Leutschach eine Aktie für die Zukunft. Aktuell erlebt die Südsteirische Weinstraße einen regelrechten Boom, und hier sind es vor allem die Betriebe, die hervorragende Arbeit leisten und in der heurigen Saison völlig neue Gästeschichten, wie aus den westlichen Bundesländern oder aus den Niederlanden und hier vor allem junge Leute, in die Region bringen konnten. So mancher Gast, der das erste Mal nach Leutschach gekommen ist, hat bereits für das nächste Jahr gebucht. Der „gemeinsame Geist“, den die Leutschacher immer wieder beschwören, wird auch gelebt und gepflegt.

Mit einem Ortsweincuvée aus Leutschacher Sauvignon blancs entsteht in den nächsten Monaten im Arzberger Silberstollen ein „Leutschacher Sauvignonkäse“. Auf der einen Seite der perfekte Wein aus Leutschach, auf der anderen Seite mit Käseweltmeister Franz Möstl einer der besten Käse-Affineure der Welt – diese Initiative will aufzeigen, was gemeinsam alles möglich ist. Die ideale Kombination kommt ab Dezember in den Verkauf und wird danach wohl bei den ausgezeichneten Buschenschänken angeboten werden.

Gestaltung des Hauptplatzes

Mit der Hauptplatzgestaltung steht bereits das nächste Großprojekt an. Bereits am 1. September sollen erste Ergebnisse bei einem Infoabend präsentiert und danach der Architektenwettbewerb gestartet werden. Wer Leutschach kennt, kann bereits jetzt von der nächsten Erfolgsgeschichte ausgehen.