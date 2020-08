Die Marienkäfergruppe (Jacqueline Maier, Susanne Motschnik) vom Kindergarten Wagna durfte einige Wochen die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling live miterleben.

„Da in unserem Haus täglich geforscht und experimentiert wird, kamen die Kinder auf die Idee, auch diese kleinen Wunder genauer unter die Lupe zu nehmen. So konnten wir die Gesamtzusammenhänge beobachten und besser verstehen. Die Höhepunkte unseres Projektes waren das Schlüpfen der Schmetterlinge am letzten Kindergartentag, das Freilassen in ihren ursprünglichen Lebensraum, die Natur, und anschließenden Rätseln wohin ihre Reise nun geht", so die Kindergartenpädagogin Jacqueline Maier. Ein großes Dankeschön an Schmetterlingsfreund „Rudi“ für das Bereitstellen der Raupen.