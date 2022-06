Einfache Tipps für die perfekte Gartenparty

Sie möchten die perfekte Gartenparty feiern? Dann sollten Sie die folgenden Tipps auf jeden Fall berherzigen.

Gartenparty ist für viele Menschen gleich Grillparty. Dazu gehört jedoch mehr dazu als leckeres Fleisch, Würstchen oder Gemüse auf den Grill des Vertrauen zu legen. Wir präsentieren einfache Tipps, die dabei helfen sollen, die perfekte Gartenparty zu geben. Denn man möchte doch, dass alle Gäste auf ihre Kosten kommen und sich an einen besonderen Abend zurückerinnern.

Als wichtigstes Utensil sehen viele wohl den Grill, hier gilt es zu prüfen, ob dieser funktioniert und sauber ist. Zudem sei eine Kontrolle des Zubehörs empfohlen: Sind eine Grillzange, ein Wender, eine Schürze, Handschuhe und ausreichend Alufolie vorhanden?

Beim Grillen kommt es auf die richtige Würze an

Natürlich ist es wichtig, bei der Auswahl seiner Produkte regional zu denken und Qualität zu fördern. Speziell was das Thema Fleisch betrifft. Doch dabei kommt es nicht nur auf die Art des Fleisches an, sondern vor allem darauf, wie es zubereitet wurde. Im Vordergrund steht die Gewürzmischung, denn diese kann jedes Gericht um ein Vielfaches verbessern.

Auch hier gilt es, den Fokus auf regionale Gewürze und Kräuter, vielleicht sogar aus dem eigenen Garten, zu richten. Sind Sie sich bei der Auswahl nicht sicher, dann lassen Sie sich von einem Experten beraten. Speziell regionale Betriebe gehen individuell auf Kundenwünsche ein.

Für die kleinen Gäste gibt es ein weitreichendes Angebot, im Trend liegt aber vor allem der Verleih von Hüpfburgen. Diese bieten den Kindern einzigartige Erlebnisse und einen Tag, von dem sie noch lange erzählen. Die Hüpfburg kann dabei bequem bestellt werden, so dass Sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Geld spart man jedoch, indem man sich selbst um den Aufbau kümmert, auch das ist möglich. Viel Spiel und Spaß bieten zudem auch Zuckerwatte, ein Boxautomat oder Bubble Soccer. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Nachdem Sie sich nun um ein spannendes Rahmenprogramm und das Essen gekümmert haben, gilt es an die kleinen Details zu denken. An liebevolle Dekorationsgegenstände erinnern sich Gäste gerne zurück. Ein schön gedeckter Tisch, einheitliches Geschirr, ein paar Servietten und Sommerblumen als Farbtupfer laden zum Wohlfühlen ein. Am Abend sorgen Lichterketten, Fackeln und Lampions beziehungsweise eine Mischung aus allem für eine entspannte Atmosphäre.

Nachhaltiges Feiern wird zum Trend



Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit halten immer mehr Einzug in den Alltag der Menschen, dies spiegelt sich auch im privaten Bereich wider. Viele versuchen ihre Partys dahingehend anzupassen. Das gelingt beispielsweise mit einer umweltschonenden Anreise durch Fahrgemeinschaften, dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Einladungen sollten möglichst online via SMS oder Whatsapp verschickt werden. Beim Thema Essen ist es wichtig auf Regionalität zu setzen und auch das Thema Plastikgeschirr sollte mittlerweile der Vergangenheit angehören.

