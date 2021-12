Die winterlichen Temperaturen machen es möglich. Der beliebte Eislaufplatz in Leibnitz/Nähe Marenzipark ist ab Freitag, dem 17. Dezember, wieder geöffnet.



LEIBNITZ. Erfreuliche Nachrichten für alle Freunde des Eislaufens hat Bgm. Helmut Leitenberger zum Wochenende. Ab Freitag, dem 17. Dezember, ist der Eislaufplatz in Leibnitz wieder geöffnet.

Der Eislaufplatz in Leibnitz ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr geöffnet und am Samstag und Sonntag sowie am Feiertag von 10 bis 20 Uhr. Ebenso ist es wieder möglich, sich Schlittschuhe in den passenden Größen auszuborgen.