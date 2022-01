Seit 15 Jahren bietet das Eltern-Kind-Zentrum Süd Raum für Austausch, Beratung, Betreuung, Weiterbildung und vieles mehr.

WAGNA. Viele Fragen tuen sich auf, wenn der Alltag und das Leben durch die Geburt eines Kindes bereichert werden.

Genau hier setzt die Arbeit des Eltern-Kind-Zentrums Süd in Wagna (Römerdorf 2) an, dessen Angebot seit der Gründung stetig gewachsen ist. Das EKIZ bietet eine so große Anzahl an Kursen und Veranstaltungen für Kinder, Eltern und weitere Generationen wie nie zuvor.

Neue Ernährungsworkshops und eine Märchenstunde sind nur einige Beispiele für das wieder gewachsene Angebot in diesem Jahr.

Das kürzlich neue Programmheft 2022 bietet dazu wieder eine tolle Übersicht! Wer es lieber digital möchte, sieht sich einfach auf unserer neuen Homepage unter www.ekiz-sued.at um.

Das könnte dich auch interessieren:

Babys der Woche Leibnitz - Gesamtübersicht 2021

Spendenübergabe „Leibnitz hilft“