Seit es den Ressourcenpark in Leibnitz gibt, war ich 4 Mal dort. Von wegen einfacher. Jedesmal neue Regeln. Und Angestellte die, eigentlich falsch am Platz sind. Es hat bis jetzt noch nie Jemand beim Abladen geholfen . Eigentlich sind die Angestellten dort Verhinderer. Am liebsten wäre es, man hätte Nichts. So wurde ich einmal gefragt; was willst mit dem Glumpert ( neue Sachen werd ich nicht entsorgen! ). Aber beim letzen Entsorgen hat's bei mir gefunkt. Ich habe, da mein Vater erst kürzlich verstorben war, einige Kleidungsstücke, die nicht mehr brauchbar waren, in Säcke verpackt. 4 Säcke waren es. Beim Entladen durfte ich die Säcke nicht in den Sperrmüll geben. Lt. Auskunft des Angestellten handelt es sich um Restmüll. Wenn ich diese Säcke i den Restmüll geben würde, bräuchte ich 4 Mülltonnen. Ein Fahrrad darf man ohne Trennung der Komponenten entsorgen. Kleidung darf man nicht entsorgen! Sperrmüll ist angeblich so teuer. Meine Frage wäre, wenn's zu teuer ist? Wieso hat man dann einen Ressourcenpark mit Personal ( was ja auch Kosten verursacht.) Aber am Besten alles zum Restmüll. Mein Vertrauen an diese Einrichtung ist nicht mehr gegeben. Am einfachsten wär's für mich, ich würde die Bekleidung in den Altkleider Container werfen. Das will ich allerdings auch nicht. Ich werde halt immer, wenn etwas Platz bleibt, kurz bevor der Müllabfuhrtermin ist, etwas entsorgen. Ressourcenpark - Sinn verfehlt! Bitte stellt den Wahnsinn ab - oder überdenkt die Sinnhaftigkeit......