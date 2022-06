Eröffnung der neuen Kinderkrippe Lang

Mit einem großen Eröffnungsfest wurde am Sonntag, dem 26. Juni, die neue Kinderkrippe der Gemeinde Lang mit zahlreichen Gästen aus der Gemeinde und Ehrengästen aus dem Land eröffnet.

LANG. Die Sonne lachte vom Himmel und die Stimmung war am Sonntag in Lang perfekt. In Anwesenheit von LH Hermann Schützenhöfer und zahlreichen Ehrengästen wurde am Sonntag die Eröffnung der neuen Kinderkrippe gefeiert.

"Die in Holzbauweise klimaschonend und barrierefrei errichtete Kinderkrippe verfügt über 78 Betreuungsplätze, die schon großteils vergeben werden konnten",freut sich NAbg. Bgm. Joachim Schnabel.

Ehrung für den ehemaligen Amtsleiter Franz Lienhart (v.l.): LAbg. Gerald Hofer, LAbg. Bernadette Kerschler, NAbg. Bgm. Joachim Schnabel, Franz Lienhart und LH Hermann Schützenhöfer.

Ehrung

Neben der Eröffnung wurden auch ehemalige und aktive Gemeinderäte für ihre Verdienste in der Gemeinde geehrt. Der ehemalige Amtsleiter Franz Lienhart wurde ür seine 40-jährige Arbeit in der Gemeinde mit der goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Ehrung für die ehemaligen Gemeindekassierin Maria Kurzmann (4.v.l.)

Die ehemalige und langjährige Gemeindekassierin Maria Kurzmann erhielt für ihre Verdienste den goldenen Ehrenring der Gemeinde Lang.



