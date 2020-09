Das steirische Familien-Modeunternehmen Mothwurf hat ein neues Projekt auf die Beine gestellt, das die Stärke und den heimatverbundenen Stil der Steiermark widerspiegelt. Produziert vom Traditionshaus Meindl wurde von Mothwurf die 1. Winzer-Lederhose® entworfen. Als prominenter Kooperationspartner fungiert das südsteirische Weingut Tement.

Welch eine neuartige Verbindung von Mode und Genuss! Das steirische Familien-Modeunternehmen Mothwurf, seit über 30 Jahren bekannt für stilvolle, hochwertige und moderne Trachtenmode, hat nun erstmalig in ihrer Geschichte eine Lederhose auf den Markt gebracht. Aber nicht irgendeine – sondern die 1. steirische Winzer-Lederhose®! Mothwurf-Eigentümer Helmut Schramke: „Wir wollten ein neues Projekt auf die Beine stellen, das die Stärke und den heimatverbundenen Stil der Steiermark widerspiegelt. Was eignet sich dafür besser als eine Lederhose? Und auch das Motto war schnell gefunden – denn steirischer Wein ist ein international erfolgreiches Aushängeschild unseres Landes.“Ganz dem Mothwurf-Stil entsprechend ist diese elegant und hochwertigst (vom Traditionshaus Meindl) produziert. Die steirische Winzer-Lederhose® gibt es vorerst in zwei Ausführungen – in braunem Hirschleder und grauem Ziegenleder. Sie ist auch perfekt kombinierbar mit den eleganten Mothwurf-Gilets und -Jacken für Männer. Weitere Modelle sind geplant.

Verpackt in einer Holzkiste

Bestickt sind beide ganz zum Thema passend mit Weintrauben und -ranken.Doch was wäre eine Winzer-Lederhose® ohne Winzer? Deshalb fungiert als prominenter Kooperationspartner das bekannte, südsteirische Weingut Tement. Schramke: „Die zwei verschiedenen Modelle werden in einer hochwertigen, gebrandeten Holzkiste gemeinsam mit einer Magnum- bzw. 0,75-l-Flasche Tement Sauvignon blanc Zieregg 2018, unserer eigenen Sonderedition, und mit Lederetikett verkauft. Nicht nur die Winzer-Lederhosen®, auch die Weine sollen in den kommenden Jahren zu Liebhaber- und Sammlerobjekten werden."