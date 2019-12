Bereits zum dritten Mal fand kürzlich in der Mehrzweckhalle der Familienflohmarkt der ÖVP Gralla statt. Ortsparteiobmann Alexander Macek konnte neben 66 Ausstellern und hunderten Besuchern, auch den gesamten Gemeindevorstand (Bürgermeister Hubert Isker, Vizebürgermeister Franz Draxler und Gemeindekassier Edmund Willinger) sowie einige Gemeinderäte und Vereinsobmänner begrüßen. Für den Veranstalter stand die Familie im Mittelpunkt. „Wir wollten zum wiederholten Male eine Aktivität setzen, zu der die ganze Familie kommen kann und sich wohlfühlt und zum anderen steht auch das Wiederverwerten von Spielzeug oder anderen nützlichen Dingen im Mittelpunkt, die sonst wohl früher oder später im Müll gelandet wären. Das trägt auch zum Klimaschutz bei“, so Macek zum Sinn hinter der Veranstaltung.

Auch an die Kleinen wurde gedacht: Eine Hüpfburg stand zur Verfügung, um sich die Zeit zu vertreiben, während sich die Eltern bei einem Getränk und Bratwurst oder Langos stärken konnten. Dass die Mehrzweckhalle in Gralla wieder aus allen Nähten platzte, zeigt auch, dass sich diese Veranstaltung großer Beliebtheit erfreut.