Für den Jungbauernkalender 2022 werden wieder Models gesucht. Die Bewerbungsfrist läuft bis 4. Mai 2021.

Schon so manche Landwirt aus der Region hat es geschafft, und präsentierte sich erfolgreich als Model. Mit der Neuauflage des Jungbauernkalenders 2022 ( in einer Girls- und Men-Edition) gibt es wieder die Möglichkeit dazu. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Da in diesem Jahr die Castings bei den Bauernbundbällen Corona-bedingt ausfallen mussten, werden die Bewerbungen online unter casting@jungbauernkalender.at oder per Post entgegengenommen. Auch über die Homepage www.jungbauernkalender.at kann man sich bewerben.

Jung und modern

Gesucht werden interessante junge Damen und Herren mit einem engen Bezug zur Land- und Forstwirtschaft, die das 18. Lebensjahr überschritten haben. Das heißt, alle Damen und Herren, die einen Bauernhof bewirtschaften, in Pacht oder in Eigentum haben, auf einem Bauernhof aufgewachsen sind oder einen sonstigen intensiven Bezug zur Land- und Forstwirtschaft haben und in Österreich oder Bayern wohnhaft sind, sind eingeladen, sich als Kalendermodels zu bewerben. Ziel des Kalenders ist es, die Landwirtschaft jung, modern und mit Charm zu präsentieren.