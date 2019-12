LEUTSCHACH. In Leutschach ist es seit Jahren Tradition das Friedenslicht aus Bethlehem am 24. im Rüsthaus abzuholen. Dazu gibt es natürlich (Kinder) Punsch, Glühwein und frische Kekse. Diese werden alljährlich am Vortag mit den Feuerwehrkameraden, der Feuerwehr Jugend und den Kindern aus dem Ort gebacken. Unter der Anleitung von Kommandant Willi Trunk, er ist ja gelernter Koch, und Jugendwart Martin Postl entstanden wunderbare und, wie es sich für die Feuerwehr gehört, natürlich nicht verbrannte feine Backwaren. Diese werden am 24. ab 8 Uhr im Rüsthaus gerne beim Abholen des Friedenslichts angeboten. Und bitte bei den Weihnachtskerzen aufpassen, unsere Feuerwehrkameraden feiern auch gerne in Ruhe mit ihren Familien.