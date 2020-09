Die Idee, unter dem Terminus „Wohnzimmer“ in Leibnitz einen Begegnungsraum und Diskussionsort für die interessierte Bevölkerung zu gestalten, wird von einem Konzept mit klaren Vorstellungen abhängen, was allerdings nicht zu meinen bevorzugten Aufgaben zählt. Das Vorhaben verdient trotzdem Anerkennung.

Bisher traf ich bei Besuchen von Seminaren, Workshops und Bildungsfahrten bevorzugt auf alte Menschen. Dabei hätten gerade junge Leute ihre theoretischen Studien mit praktischem Wissen früherer Generationen ergänzen können. Allerdings: Keine Räuberpistolen, statt dessen mit Quellennachweisen belegte Wahrheiten.

Zu den Anforderungen einer qualifizierten Diskussion scheint mir notwendig, Ereignisse mit Artefakten, Archivalien, Zeitungsartikel belegen zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Themen nicht nur sehr unterhaltend sein könnten, sondern im Allgemeinen eine soziale Aufgabe erfüllen. Wie sagt ein Sprichwort: Probieren geht über Studieren!

In den letzten dreißig Jahren hatte ich Gelegenheit, Ausstellungen zu organisieren, ortsgeschichtliche Vorträge zu geben, vielen Menschen in In- und Ausland nützlich zu sein. Selbst eine umfangreiche Darstellung des Kohlenbergbaues im Bezirk Leibnitz konnte ich zusammenstellen, wobei die Bergbaubehörden mich großzügig unterstützten. Mittlerweile kenne ich mein Ablaufdatum und nehme an keinen Veranstaltungen mehr teil.

Ich wünsche dem Projekt gutes Gelingen!